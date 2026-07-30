El Horneo Alicante impulsa la formación de los futuros fisioterapeutas junto a la Universidad Europea de Valencia

El Horneo Alicante sigue creciendo dentro y fuera de la pista. El club ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad Europea de Valencia que permitirá a los estudiantes del Grado en Fisioterapia del Campus de Alicante realizar sus prácticas académicas en el entorno del primer equipo, una oportunidad única para formarse junto a profesionales que trabajan diariamente con deportistas de élite.

El acuerdo fortalece el compromiso del Horneo con la formación, la innovación y la creación de oportunidades para los futuros profesionales del ámbito sanitario, al tiempo que estrecha la relación entre el deporte de alto nivel y la universidad.

Los alumnos desarrollarán sus prácticas bajo la coordinación de Daniel Asensio, fisioterapeuta de la Clínica Daniel Asensio Fisioterapia Avanzada, donde reciben tratamiento los jugadores del Horneo Alicante. De este modo, podrán conocer de primera mano el trabajo diario de prevención, recuperación y readaptación de lesiones, participando en un entorno profesional marcado por la exigencia que supone competir en la liga Asobal.

La firma del convenio tuvo lugar en el Campus de Alicante de la Universidad Europea de Valencia, donde la rectora, Rosa Sanchidrián, y la directora del Campus de Alicante, Noelia Rodríguez, recibieron al presidente del Horneo Balonmano Alicante, Pepe Sánchez, y al director general del club, Abraham Rochel, para formalizar un acuerdo que une dos instituciones comprometidas con la excelencia y el desarrollo del talento.

Tras la firma, los representantes del club visitaron las instalaciones del campus de Ciencias de la Salud, recorriendo las áreas de simulación clínica y los laboratorios especializados donde se forman los futuros fisioterapeutas.

Con esta alianza, el Horneo no solo abre sus puertas a los estudiantes universitarios, sino que reafirma su voluntad de convertirse en un agente activo en la formación de los profesionales del futuro. El convenio permitirá que los alumnos vivan una experiencia práctica en un entorno de alto rendimiento, trabajando junto a especialistas y conociendo las exigencias físicas y asistenciales que implica el deporte profesional.

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Esta colaboración supone un nuevo paso en la consolidación del proyecto del Horneo, que continúa ampliando su red de alianzas con instituciones de referencia para generar valor más allá de la competición y contribuir al desarrollo del deporte y del conocimiento en la provincia de Alicante.