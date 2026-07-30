Baloncesto
El Lucentum se medirá al Covirán Granada en su partido de presentación
El choque, ante uno de los gallitos de Primera FEB, tendrá lugar el 12 de septiembre en el Centro de Tecnificación
EFE
El Lucentum Alicante se enfrentará al Covirán Granada, equipo que también compite en Primera FEB, en su partido de presentación ante su afición el próximo 12 de septiembre en el Centro de Tecnificación a partir de las 19:30 horas.
El conjunto alicantino afrontará este compromiso apenas dos semanas antes de su debut en la competición ante el Fuenlabrada en Alicante.
El partido permitirá a la afición alicantina ver en acción a los once fichajes realizados por la entidad para el próximo curso y supondrá la vuelta al banquillo alicantino del entrenador Pedro Rivero, quien dejó una gran huella en su anterior etapa en el club.
Lucentum y Covirán Granada, dos de los aspirantes al 'playoff' de ascenso, volverán a verse las caras, ya en competición oficial, en el mes de enero del próximo año, en la jornada 14 del campeonato regular.
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