Oficial: Carlos Espí, nuevo jugador del Real Madrid

El Real Madrid ya tiene al delantero que buscaba para completar su ataque. El Levante ha sido el primero en hacer oficial el fichaje de Carlos Espí por el conjunto blanco en una auténtica operación relámpago, después de activar el pago de los 25 millones de euros de su cláusula de rescisión para incorporarlo procedente del conjunto valenciano, adelantándose al resto de pretendientes que seguían muy de cerca su situación.

"El Levante UD y el Real Madrid han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Carlos Espí. La operación supone la mayor venta de un futbolista formado en la Cantera Granota en la historia del club y confirma la extraordinaria proyección del delantero valenciano", explica el ya ex equipo del delantero en el comunicado.

Más tarde, el equipo que dirige José Mourinho ha informado que el atacante firma un contrato por cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031.

La irrupción del conjunto madridista cambió por completo el futuro del atacante valenciano. Su salida hacia otros clubes, con especial interés del Hull City y el Villarreal, estaba muy avanzada, pero el interés del Real Madrid alteró el escenario y el futbolista ha priorizado vestir de blanco. La presencia de la cláusula de rescisión en su contrato ha facilitado la rapidez de la operación.

Carlos Espí celebrando su gol ante el Girona / LALIGA

La llegada de Carlos Espí responde a una necesidad muy concreta de la plantilla. Tras cerrar la salida de Gonzalo García rumbo al Fulham a falta de anuncio oficial, el Real Madrid recupera la figura del delantero de área, un perfil rematador, dominante en el juego aéreo y con capacidad para ofrecer una alternativa diferente en la parcela ofensiva, especialmente ante rivales cerrados.

José Mourinho, al que le gustaba mucho Gonzalo, entiende que el atacante reúne las condiciones ideales para desempeñar ese papel y ampliar las variantes ofensivas del equipo.

Carlos Espí, delantero del Levante. / Ana Escobar / EFE

Con su incorporación, el Real Madrid suma uno de los delanteros españoles con mayor proyección del momento. Después de firmar una temporada de crecimiento en el Levante y despertar el interés de varios clubes europeos, el conjunto blanco decide apostar por él antes de que su valor continúe aumentando.

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Ahora queda por resolver otra de las incógnitas del verano: qué ocurrirá con Endrick. La llegada de Carlos Espí añade un nuevo competidor para la posición de delantero centro y obliga al club a tomar una decisión sobre el futuro del brasileño, cuya situación vuelve a quedar abierta en este tramo final del mercado. Además, si también termina llegando Yan Diomande, el puesto de extremo derecho tendría dueño, relegando al internacional con Brasil al ostracismo.

Fuente: Sport