El "rival" alicantino de Jean-Claude Van Damme

Si usted era un habitual de la sección de cine de acción en su videoclub de confianza allá por la década de los noventa, el nombre de Jean-Claude van Damme le evocará a la memoria como uno de los referentes de aquella época. El actor belga, que como otros tantos contaba con pasado en las artes marciales, toda una cantera para Hollywood, se convirtió en una de las caras populares de finales del siglo XX. Y ese tirón comercial trajo consigo más de un negocio... con peligro.

Precisamente en la provincia de Alicante hay quien conoce muy bien "la verdadera cara" de Van Damme, según sus propias palabras. Porque lo ha tenido como discípulo y porque ha conocido ese reverso tenebroso que de vez en cuando se muestra en el mundo del artisteo. Una fama con dos caras muy habituales: la que se muestra al público, vendido como un héroe, y la que conocen quienes les rodean, a la altura del mayor de los demonios.

Van Damme y Pinilla, juntos en una foto firmada por el actor / Información

En la película de Juan Pinilla, un nombre con muchísimo menos glamour que el de JCVD, el antagonista principal es el mismo Van Damme. Pese a que haya pasado más de un cuarto de siglo del episodio que le arruinó económicamente y que le hizo replantearse su modo de vida, las cicatrices de aquellas heridas todavía no se han cerrado del todo. Son profundas. Y, sobre todo, llegaron al corazón del deportista.

Pinilla, nacido en Asturias y afincado en Elda, tiene 74 años y no olvida el verano de 1995, en el que un negocio con Van Damme le costó un dineral... y miles de quebraderos de cabeza. No es el capítulo más duro en la vida de un amante de las artes marciales, ya que apenas dos años después perdería a un hijo en un terrible accidente de tráfico, pero es el que recuerda cada vez que ve una publicación en Facebook, el fragmento de una película o una noticia relacionada con Van Damme. Lo que empezó con ilusión terminó en terror.

Van Damme sale del aeropuerto de El Altet junto a su entonces pareja / Rafa Arjones

"Quiero avisar a la gente para que tenga cuidado con ese señor", comienza Juan su charla con INFORMACIÓN, en una cita para hablar de su vínculo con el belga y de aquel mes de agosto en el que se organizaron una serie de eventos en España y Europa con el reclamo de una de las caras más populares de Hollywood, entre ellos dos en Benidorm y El Campello. Alicante esperaba a Van Damme en uno de esos veranos de crecimiento turístico y prosperidad económica en la provincia. Y lo tuvo... aunque de aquella manera.

Relación estrecha

Pinilla se metió en un negocio sabiendo de la dificultad del mismo por los tiempos, ya que inició contactos para traer a nuestro país a la superestrella cinematográfica a principios de julio... con un deadline demasiado cercano: mediados de agosto. "Le di clase a Van Damme en entrenamientos. Él quiso hacer full contact, pero nunca lo hizo, se quedó en ligero contacto. Me suplicó que lo trajera a España y tuve muy poco tiempo para preparar la velada", recuerda Juan, que apunta fechas y horas con una memoria prodigiosa, como si en vez de 31 años hubieran pasado 31 minutos.

El calvario de Pinilla con Van Damme da comienzo con los adelantos de los pagos, tanto a él como a sus representantes, de la cantidad inicialmente fijada por su tour español y europeo. 60.000 dólares más viajes en primera clase para el actor y 20.000 dólares para la compañía ISKA, de los que se tiene que hacer frente a 50.000 dólares nueve días antes de que el belga tuviera que pisar suelo alicantino. Ahí empiezan los caprichos de la estrella.

"Nos teníamos que haber dado cuenta entonces de que no era muy serio. Luego vino tarde y mal. A Benidorm debía llegar el viernes y me llama desde Londres diciendo que no lo haría hasta el sábado", explica Pinilla, argumentando la caída de sponsors por este motivo, la pérdida de reservas en restaurantes con tablaos flamencos, petición indispensable de Van Damme, y la mala imagen ofrecida ante prensa y aficionados, que no creían hasta verlo con sus propios ojos que uno de los actores más reconocidos de Hollywood fuera a ser el embajador de las veladas organizadas con su rostro como imagen principal.

Van Damme muestra con orgullo la katana que le regalaron en Alicante... y se quedó en Elda / Rafa Arjones

Van Damme no llegó a Alicante hasta el domingo, con un séquito de seis guardias civiles contratados como guardaespaldas personales que renunciaron a su labor tras la primera noche junto al belga debido a sus excesos, que no se molestaba demasiado en ocultar. Tras comer en un conocido restaurante de la capital de la provincia, el belga apuró al máximo su presencia en la plaza de toros de Benidorm. Tanto que llegó con dos horas de retraso, casi a medianoche, y tras caer una tromba de agua que amenazó con suspender una velada para la que, entre las condiciones climatológicas y el retraso del reclamo principal, muchos espectadores solicitaron la devolución del importe de las entradas.

"Cuando llega su limusina, al amontonarse la gente, sonrió y dijo que faltaba seguridad", rememora el "enemigo" alicantino de Van Damme. "Allí le entregamos una katana, un acto que debía hacerse en el Nou Manolín, donde le llevamos después", agrega. La katana tiene su historia. Hoy en día sigue en posesión de la familia Pinilla, ya que el actor trató de embarcarla en el avión, sin ningún tipo de permiso. Obviamente, las Fuerzas de Seguridad se lo impidieron. Fuera Van Damme o fuera el Papa de Roma.

Regresando a la cena del Nou Manolín, de allí el belga no quiso moverse hasta las cinco y media de la mañana, pese a que tenía, por contrato, dos actos cerrados en discotecas alicantinas. Más problemas y dinero perdido para la organización, que en este caso recaía siempre sobre los hombros y las finanzas de Pinilla. "Cuando regresó al hotel empezó a armar jaleo y me tuve que poner serio para que se calmase", prosigue Juan con la narración de los acontecimientos.

Van Damme, durante el evento con niños en El Campello / Rafa Arjones

El segundo día alicantino de Van Damme se esperaba que fuera menos ajetreado que el primero. Sobre todo porque había niños de por medio, en una exhibición en El Campello a la que el belga amenazó con no acudir por el cansancio acumulado durante la noche previa. "Tenía que estar a las once de la mañana y la limusina se presentó a las doce y media. Y tardó otra media hora en llegar desde la entrada de la localidad hasta el polideportivo", recuerda Pinilla, para un acto en el que el actor pedía insistentemente acudir al aseo cada poco tiempo. Harto y tras cumplir con parte del evento infantil, Juan se lo llevó de allí en su propio coche, sin esperar a la glamourosa limusina.

Portada de INFORMACIÓN del 21 de agosto de 1995, con Van Damme como reclamo principal / Información

Esa misma tarde, Van Damme abandonó la provincia de Alicante... para no regresar jamás. Aunque ahí no terminaron los problemas para Pinilla, que en el contrato firmado había incluido un total de cuatro veladas, las alicantinas más otras en Bélgica y Tenerife, con el error de documentarlas como si fueran una. El resto no se hicieron por caprichos de la estrella de Hollywood, pese a los esfuerzos que tanto Juan como otros organizadores cercanos al propio actor hicieron. La jugada maestra de JCVD y sus asesores legales fue cambiar de agencia de representación, por lo que en el momento en que Pinilla trató de emprender acciones legales para recuperar parte del dinero perdido se encontró enterrado en una montaña de papeleo legal.

Ruina total

Juan calcula en 20 millones de pesetas (más de 120.000 euros) el dinero perdido por su intento de negocio con Van Damme y sus agentes. "Me arruiné completamente con esta historia. Intentamos contactar con él para hacer alguna actividad (en Madrid, aprovechando el estreno inminente de la película The Quest) para recuperar pérdidas, pero fue imposible", se lamenta un amante de las artes marciales al que se le cayó, más que un mito, un discípulo. Uno no sabe que es peor.

"A mis 74 años, cuando veo en redes sociales los mensajes de este hombre, me quedo asombrado", cuenta Juan Pinilla, con una mezcla entre rabia y decepción. Chuck Norris o Steven Seagal han sido otras estrellas con las que sí ha mantenido excelentes relaciones, aunque el nombre que recuerda con más cariño, curiosamente, es el Tong Po, el archienemigo de Van Damme en las películas de la saga Kickboxer, interpretado por Michel Qissi.

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Juan Pinilla recibe un abrazo de Chuck Norris / Información

Hay veces que la vida te intenta avisar para evitar ciertas compañías. En este caso, uno nunca podía imaginar que el héroe, en realidad, fuera el villano de la película. En Alicante, hace tres décadas, quedó por los suelos la imagen de un Van Damme que luego se encargó de ir enterrando, poco a poco, su carrera profesional como actor, pese a algún repunte posterior, agarrado a la nostalgia de quienes fueron sus fans allá por los noventa. Si alguna vez sale adelante el proyecto de película para el que ya ha gestado un guion ("sea en vida o tras mi muerte", según sus propias palabras), Juan Pinilla tiene muy claro quién no va a ser el protagonista principal.