La selección de balonmano de la Universidad de Alicante ya está en semifinales europeas

La selección de balonmano de la Universidad de Alicante sigue con paso firme hacia su objetivo del título en los Juegos Europeos Universitarios que se disputan en Salerno (Italia), tras superar este jueves la ronda de cuartos de final, en la que se impuso en un duelo muy igualado a la Universidad de Zúrich (33-30).

El conjunto entrenado por José Julio Espina volvió a mostrar su madurez mental, tras marcharse con dos goles de renta al descanso y ser capaz de aguantar los intentos suizos para darle la vuelta a la situación, siempre bien dirigidos sobre el parqué por David Quiles y Dídac Talens.

Por lo que respecta a la aportación ofensiva, los máximos anotadores de la UA en cuartos fueron Roberto Lucha y Pablo Manrique, con seis goles cada uno, bien apoyados en esta faceta por Sean Corning, autor de cuatro tantos. Por los helvéticos, el mejor fue Yanick Schuler, con nueve goles.

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Tras sumar este nuevo triunfo, el siguiente paso para el equipo alicantino serán las semifinales, que se disputan este viernes, con la Universidad de Oslo (Noruega) como rival, a partir de las 17:30 horas.