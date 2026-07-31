Fermín Cacho, Martín Fiz y Abel Antón se citan con la tradición en Novelda

La Subida al Santuario de Santa María Magdalena ya cuenta las horas para dar el pistoletazo inicial de su 38ª edición en una jornada que unirá el deporte y la tradición en Novelda. Este sábado 1 de agosto la histórica carrera tomará la salida junto a las nuevas instalaciones de Carmencita y después de dejar atrás un recorrido de 12 kilómetros, pasando por algunos de los lugares más representativos de Novelda, regresará a la pista municipal de atletismo. Esta prueba, que supera el millar de inscritos, no sería posible sin la colaboración del Club Atlético Novelda junto a Carmencita.

La jornada previa al gran día arrancó con una breve comparecencia de Fermín Cacho, Martín Fiz y Abel Antón con la prensa, donde los tres ilustres atletas coincidieron en que es un privilegio y un honor poder participar en una prueba tan histórica como la Subida al Santuario de Santa María Magdalena de Novelda. Como no podía ser de otra forma, el reencuentro estuvo cargado de recuerdos y Abel Antón rememoró los años en los que compartió entrenamientos con Fermín Cacho en Soria y la estrecha relación que mantienen desde entonces.

De izquierda a derecha: Abel Antón, Martín Fiz, Jesús Navarro y Fermín Cacho. / Carmencita

Además, el campeón olímpico recordó la época en la que estuvo conviviendo junto a Abel Antón y su familia, una etapa decisiva en su formación deportiva y personal. Martín Fiz tampoco pasó por alto los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 donde los tres atletas compartieron Villa Olímpica y vivió desde la grada la histórica victoria de Fermín Cacho en los 1.500 metros.

Tras ello, llegó la hora de conocer las instalaciones de Carmencita con una visita impartida por Jesús Navarro, director general de la empresa. En el tour, tanto los tres campeones como los medios de comunicación y los invitados pudieron observar de cerca como Carmencita lleva a cabo toda su producción, desde el primer paso hasta el último.

Todas las secciones de la industria

La visita se desarrolló por todas las secciones de la industria con paso también por las cocinas, los laboratorios y las oficinas. En el transcurso de la mañana Jesús Navarro explicó a los tres atletas los orígenes de la empresa, los métodos de producción y todo lo relacionado con Carmencita. Una vez finalizado el paseo por las instalaciones de la empresa familiar llegó el turno de la comparecencia principal ante los medios de comunicación.

Para Fermín Cacho es el segundo año en Novelda y reconoce abiertamente el honor que supone estar de vuelta. "El año pasado ya estuve y me encantó tanto la subida como el santuario. Este año no tenía pensado venir porque tuve un problema que me impedía correr durante un tiempo, pero Carmencita y Jesús Navarro se pusieron en contacto conmigo para estar con Martín y Abel, que prácticamente hemos estado siempre juntos. Es un honor reunirnos en Novelda y en esta preciosa carrera", opinaba el oro olímpico.

Instantes durante la visita. / Carmencita

Otro que se deshizo en halagos hacia la prueba fue Abel Antón, además de destacar la presencia de los medios de comunicación. "Para nosotros es un placer estar en Carmencita y en Novelda. Poder participar en la carrera y estar con todos los deportistas es una alegría. Respecto a los medios de comunicación, antiguamente no tenía nada que ver con lo que hay ahora, que se lleva todo con las redes sociales. Sí que es cierto que en aquella época cuando se televisaban las pruebas de atletismo las audiencias eran muy grandes, durante la década de los noventa conseguimos estar en lo más alto. Años después de habernos retirado seguimos teniendo mucho tirón en carreras populares, para nosotros es una alegría".

Por su parte, Martín Fiz agradeció al Ayuntamiento de Novelda, a Carmencita, al Club Atlético Novelda y a Julia Gracia, ya que, según él, "es la principal responsable de que estemos nosotros aquí". "Esperamos poder hacerlo lo mejor posible y que la gente pueda ver a tres atletas lo han copado todo en el mundo del maratón. La belleza de este deporte es que todo el mundo puede compartir por lo menos un metro con campeones olímpicos. En otros deportes, por ejemplo el fútbol, es impensable".

Futuras visitas

Tras ser preguntado sobre si habrá más visitas en el futuro por parte de los tres atletas, Fermín Cacho ha sido claro y ha comentado que le encantaría. Además, ha añadido que es su segunda vez en la carrera y que ha simpatizado mucho con la ciudad de Novelda. Por otro lado, Abel Antón ha querido reivindicar el atletismo entre los más jóvenes. "El atletismo es una base muy importante para todos los deportes, la gente que consigue iniciarse coge el fondo físico y la resistencia necesaria para otras modalidades. Estamos notando que hay mucha gente que se está enganchando poco a poco, ya no solo jóvenes".

Por último, Martín Fiz ha desvelado que los tres atletas buscan representar los valores de perseverancia y humildad entre los más jóvenes. Pese a no estar en condiciones de competir, Fermín Cachó acompañará a sus dos compañeros en los primeros kilómetros de una prueba que ya encara su 38ª edición.