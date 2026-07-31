El Horneo Alicante inicia una revolución institucional para consolidarse en Asobal

Una renovada junta directiva asume el reto de consolidar al Horneo Alicante en la élite a través de una ambiciosa reforma institucional. El objetivo declarado este viernes por Pepe Sánchez, presidente del club, es que el Horneo se compenetre totalmente con la ciudad y que, por la vía de la profesionalización, pueda aspirar en los próximos años a los más ambiciosos resultados deportivos.

Sánchez valora el cambio aprobado de forma unánime este jueves por medio centenar de socios como un «punto de inflexión» que inicia una nueva etapa de profesionalización, saneamiento económico, transparencia y una mayor integración con el tejido social, empresarial e institucional de Alicante.

En esta línea, la nueva dirección incorpora como vicepresidente al exrector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, y como vocales a los empresarios alicantinos Perfecto Palacio y Miguel Quintanilla. Estos últimos dos hombres, además de su trayectoria empresarial, cuentan con experiencia como dirigentes deportivos en el último intento de profesionalización del Hércules, ocurrido durante la primera mitad de la temporada 2011-2012.

"La idea es dejar un proyecto estabilizado para que mañana, el día que no estemos nosotros, la gente que venga lo siga llevando como club de ciudad" Pepe Sánchez — Presidente del Horneo Alicante

Sobre su llegada a la directiva, el presidente del Horneo celebra la experiencia de Palacio y Quintanilla, a la vez que remarca que el balonmano ofrece «un escenario totalmente diferente» al que enfrentaron con el Hércules. El plan, en todo caso, es abrir el club al talento de la sociedad alicantina e intensificar la colaboración con todos sus actores. Luis Fenoll, Vicente Antón, Santiago Sánchez y Laura Rodríguez son los demás vocales que se suman al proyecto.

Un club de ciudad

«El objetivo ya no es solo competir en Asobal. Es construir una institución fuerte, profesional, económicamente saneada y estrechamente vinculada a Alicante, capaz de garantizar su futuro durante muchos años», ha señalado el presidente del club en su alocución.

Acompañado por Palomar, por el recién ascendido director general, Abraham Rochel; y por la nueva tesorera, Trini Sampere; Sánchez se ha comprometido a implementar una nueva estructura organizativa que desarrollará una planificación estratégica, reforzará el control económico y establecerá nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

Sánchez ha adelantado que próximamente se definirá el rol de cada uno de los integrantes de la nueva junta. La estabilidad institucional se complementa con el otro gran objetivo: que el Horneo sea un club de todos los alicantinos. «Queremos un proyecto que perdure en el tiempo. La idea es dejarlo bien estabilizado para que mañana, el día que no estemos nosotros, la gente que venga lo siga llevando como club de ciudad y de por vida», ha añadido el presidente del Horneo.

Después de duplicar la asistencia al Pitiu Rochel en este primer curso en Asobal, la dirigencia mantiene la aspiración de llenarlo. Sánchez ha recordado que «en una ciudad como Alicante, el Pitiu se debería quedar pequeño». Han asegurado que cada vez cuentan con más ideas y «herramientas» para alcanzar esa meta entre la afición.

"Lo único que nos preocupa es mantenernos para poder seguir trabajando, porque esto es un trabajo que como mínimo requiere dos o tres años" Pepe Sánchez — Presidente del Horneo Alicante

Los éxitos deportivos serán, en cualquier caso, el principal reclamo para ir al pabellón. Abraham Rochel, que continúa también como director deportivo, ha confirmado ya con la pretemporada en marcha que la plantilla está definida para este curso, y la dirigencia mantiene como meta la permanencia en esta campaña.

«Tenemos un presupuesto que viene un poco también arrastrado por antiguas gestiones. Este año lo único que nos preocupa es mantenernos para poder seguir trabajando, porque esto es un trabajo que como mínimo requiere dos o tres años para poder decir que ya estamos bien posicionados y dar el siguiente paso», ha confesado Sánchez.

Sostenibilidad económica para el salto deportivo

Palomar, que se convierte en el segundo al mando de la entidad, se ha mostrado convencido porque «realmente hay un plan holístico de lo que son las dimensiones generales de lo que puede ser un club profesional». Ha asegurado que él trabajará por la «sostenibilidad económica y deportiva» del Horneo.

«Alicante requiere, sin duda alguna, una presencia del balonmano, que yo creo que todos la hemos tenido un poco adormecida y en este momento, yo creo que es el momento apropiado para implicarse», ha reflexionado el nuevo vicepresidente.

A su vez, Trini Sampere se suma como tesorera con el aval de su experiencia gestionando Horneo, la empresa de Pepe Sánchez. «Transparencia total, que cada gasto esté justificado, que vaya enlazado al presupuesto y que no se salga de ahí», ha señalado Sampere.

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Esta reforzada dirigencia inicia su andadura con confianza en Alicante, y garantizan que si la ciudad acompaña, el equipo llegará en el medio plazo a lo más alto del balonmano español.