La ilicitana Ángela Martínez: "Estoy preparada para afrontar un evento de la dimensión de un Europeo"

La nadadora ilicitana Ángela Martínez vuelve a París, escenario de sus primeros Juegos Olímpicos en 2024. La cita ahora es con el Campeonato de Europa de natación, donde la deportista FER afrontará la competición en aguas abiertas y en piscina. Una dualidad a la que no se enfrentaba desde 2023, año del Campeonato del Mundo en Fukuoka. En las dos últimas temporadas, a nivel internacional, Ángela se había centrado exclusivamente en las aguas abiertas. La próxima semana, la nadadora ilicitana dispone de una nueva oportunidad para demostrar su polivalencia. "Estoy totalmente preparada para afrontar un evento de la dimensión de un Europeo y, sobre todo, muy ilusionada por volver a competir en la piscina a nivel internacional. Tenía muchas ganas de reencontrarme con estas pruebas en la piscina en una gran competición. Espero estar a la altura", señaló la nadadora en declaraciones a Proyecto FER.

Aguas abiertas

Pese a retomar las pruebas de la piscina, sus principales opciones de éxito en este Europeo pasan por las aguas abiertas. En el año 2026, Ángela ha disputado cuatro Copas del Mundo con grandes resultados: sexta en Soma Bay (Egipto), dos platas consecutivas en Ibiza e Italia y sexta en Setúbal. En la clasificación general del circuito, la ilicitana ocupó una impresionante segunda posición tras la australiana Moesha Jonhson. Es decir, la nadadora FER ha sido la mejor europea en el global de las Copas del Mundo y se perfila como una de las grandes aspirantes, cuanto menos, a ocupar una plaza en el podio en este Europeo. En el último Campeonato de Europa, en Belgrado 2024, Ángela rozó el bronce tras acabar cuarta a sólo tres segundos de la tercera plaza. Pese a sus espectaculares resultados en este 2026, Ángela mantiene los pies en el suelo: "Me transmite mucho optimismo, claro, pero, al mismo tiempo, sé que no me garantiza nada. Si nos guiamos por los resultados obtenidos en las Copas del Mundo, es evidente que debería estar entre las mejores en este Europeo. Pero el deporte de élite no es matemática pura. Además, hay muchísimo nivel entre las nadadoras europeas. Las húngaras Bettina Fabian y Viktoria Mihalyvari Farkas, la alemana Lea Boy, la italiana Tadeucci, la francesa Jouisse, la montenegrina Pou… Dicho esto, si compito a mi mejor nivel, debería de estar arriba".

La nadadora de Elche apunta las claves para estar entre las mejores: "Llevamos tiempo trabajando en cómo mejorar los inicios. Este año, lo he conseguido en algunas pruebas, pero en otras, no. He de empezar mejor las pruebas para evitar salir rezagada y no tener que hacer el gran esfuerzo de remontar. Es un aspecto exclusivamente mío. No hay más".

Piscina

Con respecto a la natación en línea, Angela tomará parte en una sola prueba los 1.500m. En esta especialidad, sus expectativas son más moderadas. "Mi rendimiento en la piscina es una incógnita, porque hace mucho tiempo que no nado los 1.500m libre ni en un Europeo ni en un Mundial. Dicho esto, me gustaría llegar a la final. Para ello, casi seguro, deberé hacer marca personal", concluyó.

Calendario de Ángela en París

Martes 4: 10km en aguas abiertas

10km en aguas abiertas Jueves 13 : Series clasificatorias de 1.500m libre

: Series clasificatorias de 1.500m libre Viernes 14: Final de 1.500m libre (si se clasifica)

Saint-Denis y el río Sena, escanrios del Europeo de deportes acuáticos

El Campeonato de Europa 2026 de deportes acuáticos, que se disputa desde el viernes 31 de julio y hasta el 16 de agosto en París (Francia), contará con 53 competidores españoles para natación en línea, aguas abiertas, natación artística, saltos y 'high diving', y también con presencia de Rusia y Bielorrusia tras su readmisión bajo bandera neutral.

Dos años después de acoger los Juegos Olímpicos, y siempre con foco mediático veraniego gracias al Tour, la capital francesa volverá a ser epicentro de otra gran cita deportiva. Hasta el 5 de agosto la artística tendrá protagonismo en Saint-Denis, con 13 representantes españoles y bastantes opciones de medalla en todas las pruebas del calendario. Lideran la selección Iris Tió, multimedallista internacional, y los también campeones del mundo Dennis González y Lilou Lluís. La rutina de ejercicios con el tema 'Berghain' de Rosalía ha sido la innovación este año de un equipo que entrena Andrea Fuentes y completan Paula Ramírez, Marina García, Alisa Ozhogina, Mireia Hernández, Carla Lorenzo, Sara Saldaña, Jordi Cáceres, Cristina Arámbula, Txell Ferré y Aurora Lázaro.

Hasta el 6 de agosto se disputarán los saltos, con Valeria Antolino y Ana Carvajal buscando hacer un buen papel desde la plataforma y con Max Liñán, Jorge Rodríguez y Juan Pablo Cortés intentando dar guerra. En el 'high diving', Carlos Gimeno saltará los días 7 y 8 de agosto en una competición que a 27 metros de altura se celebrará en el río Sena.

También el 8 de agosto acabará en el río Sena el certamen de aguas abiertas, donde la principal baza española será Ángela Martínez, segunda en el ranking mundial; nadarán en París igualmente Paula Otero, Candela Sánchez, Clara Martínez de Salinas, Mateo García y Mario Méndez, junto a María de Valdés y Carlos Garach como fondistas de piscina.

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Por último, la natación en línea será del 10 al 16 de agosto en el Centro Acuático Olímpico y habrá 28 españoles, a razón de 14 hombres y 14 mujeres. Destacan Hugo González, César Castro, Sergio de Celis e Iván Martínez, con especial atención a los relevos, y también Alba Vázquez, Laura Cabanes, María Daza, Estella Tonrath y la joven Irene Ciércoles.

Fuente: Superdeporte