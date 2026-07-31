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La Universidad de Alicante disputará la final de los Juegos Europeos de balonmano

El conjunto dirigido por José Julio Espina arrolla a la Universidad de Oslo (35-20) y este sábado buscará el título

Los jugadores de la UA celebran un gol de su equipo

Los jugadores de la UA celebran un gol de su equipo / Massimo Arminante Diqital Photo Agency

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David Marín

David Marín

Alicante

La selección de balonmano de la Universidad de Alicante ha arrollado este viernes a la Universidad de Oslo (35-20) en las semifinales de los Juegos Europeos Universitarios que se están disputando en Salerno (Italia) y este sábado buscará el gran título en la final.

El conjunto dirigido por José Julio Espina arrolló a su oponente noruego, imponiendo su ritmo desde el inicio del choque y abriendo una brecha que sus oponentes ya no fueron capaces de recortar, yéndose al descanso con ocho goles de renta.

La tarea ofensiva estuvo, como suele ser habitual durante el torneo, repartida de una manera bastante coral, con Roberto Lucha, Sean Corning y Darío Suárez como máximos realizadores, con cinco tantos cada uno, bien secundados por Santiago Laredo, con cuatro.

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El equipo alicantino disputará la final este sábado (17 horas) contra el ganador de la segunda semifinal, que enfrenta a la Universidad de Suceava (Rumanía) y la Universidad de Zagreb (Croacia).

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