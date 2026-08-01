De San Blas a MVP de un Mundial: "¿A quién no le gusta la WNBA?"

Es difícil asimilar una hazaña de tal magnitud. Romper un techo tan alto y presentarse ante el mundo entero de esta manera solo está al alcance de muy pocas personas y hay una alicantina que ya forma parte de este selecto grupo. Ella es Isa Hernández y tras haber sido nombrada MVP del Eurobasket sub-16 celebrado en Rumanía en 2025, ha decidido ampliar sus fronteras y pegar un puñetazo sobre la mesa con su éxito más reciente, el galardón a mejor jugadora de todo un Mundial sub-17. Ante el escenario más exigente del panorama internacional, la alicantina dio un paso al frente y se ha vuelto a erigir como una de las grandes promesas, ya no solo del baloncesto español, sino mundial.

Isa Hernández rebosa alegría con el trofeo a mejor jugador jugadora del campeonato. / FIBA

La actuación memorable no se pudo culminar con un oro que hubiese sido histórico. El paso de la selección durante el campeonato se podría definir como arrollador, puesto que los seis partidos previos a la gran final se saldaron con triunfos solventes y sin titubear. En la fase de grupos se venció a China, Alemania y México con un balance de 213 puntos a favor y 116 en contra entre los tres partidos.

Luego llegaron las eliminatorias y en octavos fue turno de Costa de Marfil, una selección que poco pudo hacer ante el vendaval español (33-87). En cuartos tocó Nueva Zelanda y la superioridad se volvió a demostrar con un triunfo 84 a 55. En semifinales se sufrió más, pero Australia siguió sin poder hincarle el diente a las españolas que se metieron en la gran final después de vencer 51 a 58. En la gran final aguardaba el coco, Estados Unidos.

"Ahora, con el tiempo, esta plata sabe a oro" Isa Hernández

"Nuestro objetivo desde el primer día fue ganar el Mundial. El staff quería que nosotras nos lo creyéramos porque si no era así no lo íbamos a conseguir. Tuvimos la mala suerte de que nos tocó enfrentarnos a muchos problemas durante la concentración, sobre todo lesiones. El objetivo estuvo en nuestra mano y nosotros lo dimos todo, cuando acabó el partido teníamos la sensación de haber perdido el oro más que haber ganado una plata, pero ahora, con el tiempo, esta plata sabe a oro", comentaba Isa Hernández sobre la gran final.

En la gran final la selección cayó 82 a 73, pero fue el gran día para la alicantina y el momento en el que le envió un mensaje a todo el mundo del baloncesto. La jugadora criada en el San Blas firmó una línea estadística de 28 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 8 robos, una salvajada sin precedentes que le catapultó hacia lo más alto. Con el tiempo parece que está empezando a asimilar lo logrado, que no es para nada sencillo después de una hazaña de tal magnitud. "Creo que ya lo he asimilado, pero cuando volví a Alicante me dió un bajón por toda la adrenalina y la euforia vivida".

Isa Hernández formó parte del mejor quinteto del torneo. / FIBA

La histórica actuación no fue un camino de rosas desde el primer minuto, de hecho, durante el segundo cuarto tuvo que ser atendida por un choque donde se abrió la barbilla y tuvo que recibir puntos. Tras el susto la alicantina entró en un estado de gracia y según ella empezó a fluir con algunos tiros que, quizás, otros días no suelen entrar. El partido iba al ritmo que la alicantina mandaba y gracias a su histórica actuación la selección soñó con el oro hasta los últimos instantes.

Esta irrupción le ha hecho estar en boca de todos. Ya hay muchísima gente opinando sobre su talento y en las diferentes redes sociales se puede ver una gran cantidad de vídeos de sus mejores jugadas. Sobre esto, Isa Hernández se muestra muy agradecida, pero sin dejar de tener los pies en el suelo. "Lo llevo con los pies en el suelo. Sé que hay bastantes vídeos y yo estoy súper agradecida de que se le dé esa visibilidad, sobre todo al baloncesto femenino. Cuanta más visibilidad mejor, que está creciendo un montón. Estoy súper agradecida a todos los medios, pero voy con los pies en el suelo".

Isa Hernández entra a canasta durante la fasae de grupos. / FIBA

El techo es el cielo y la alicantina solo sueña con poder debutar con la absoluta. "Si puede ser en algunos Juegos Olímpicos sería… me podría retirar después de eso". En lo que respecta a los equipos, se encuentra defendiendo los colores del Valencia Basket y opina ciegamente que le está ayudando a crecer en todos los aspectos, tanto en el baloncesto como en la vida. "La WNBA es mucho. ¿A quién no le gusta la WNBA? Me gustaría poder llegar, también me encantaría poder jugar con el Valencia la Euroliga, pero la WNBA… es la WNBA".

Después de todo lo vivido es tiempo para unas merecidas vacaciones y también, para hacer balance de lo logrado. Sin olvidar al San Blas, que fue donde empezó a lanzar sus primeros tiros y a forjar amistades, Isa Hernández solo piensa en crecer y en seguir firmando actuaciones estelares. La provincia de Alicante tiene una de las mayores promesas del baloncesto mundial.