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LA PRETEMPORADA AZULGRANA

El Barça cancela el último amistoso de Birmingham

El Preston North End alega que sufre muchas bajas y que se iba a presentar con la inmensa mayoría de jugadores del sub-21

Alejandro Balde y Marc Casadó, en un entrenamiento en Saint George’s Park, Birmingham.

Alejandro Balde y Marc Casadó, en un entrenamiento en Saint George’s Park, Birmingham. / Dani Barbeito / SPO

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Joan Domènech

Joan Domènech

Barcelona

El Barça regresará a Barcelona este lunes sin disputar el segundo amistoso que tenía programado en Birmingham. El duelo frente al Preston North End se ha cancelado a instancias del club inglés. El rival azulgrana ha argumentado que tiene muchas bajas y que sólo podía subsanarlas presentándose con una mayoría de jugadores de su equipo sub-21. La prioridad del Preston es garantizar su mejor equipo posible para el inicio de la competición oficial el próximo sábado con la eliminatoria de la Cup frente al Huddersfield.

Ante la menor exigencia que ofrecería el ensayo, el Barça ha preferido renunciar a él. El partido iba a jugarse a las 15 horas en las instalaciones de St. George's Park, donde se hospeda el Barça, y a puerta cerrada, como el primero frente al Europa en Sant Joan Despí. La alternativa será una sesión de entrenamiento convencional que adelantará el viaje de regreso a Barcelona.

Noticias relacionadas y más

El siguiente amistoso del Barça será un triangular que jugará el sábado 8 de agosto frente al Udinese y el Nottingham Forest, con dos partidos de 45 minutos en la ciudad italiana. El Joan Gamper del día 19 contra el Al Ahly egipcio culminará el programa de la pretemporada antes del estreno liguero el día 23 en Elche.

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Fuente: El Periódico

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