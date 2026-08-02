Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crida ElcheEntrevista Ana BarcelóEl tiempo en AlicanteLow Festival Torrevieja día 2Crisis Ceuta en directoEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Broad Peak

Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán

Había desaparecido el pasado jueves junto con su expedición en una avalancha en la montaña Broad Peak

Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán

Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Islamabad

Rescatistas hallaron este domingo en Pakistán el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja, quien había desaparecido el pasado jueves junto con su expedición en una avalancha en la montaña Broad Peak (8.047 metros), informó el Club Alpino de Pakistán (ACP).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aviso amarillo por tormentas: zonas y predicción horaria de las lluvias, ola de calor y posible granizo en Alicante, Valencia y Castellón
  2. El refugio alicantino de Grison: 'Llevo 30 años construyendo una casa con mi padre, piedra por piedra
  3. Capturan en Algorfa a un peligroso fugitivo británico que iba a entrar en la lista de los más buscados
  4. Luto en las Hogueras de Alicante por el fallecimiento de una querida comisionada
  5. El Ayuntamiento de Torrevieja se achanta ante la presión de los comerciantes y permitirá de nuevo el aparcamiento en Ramón Gallud este agosto
  6. Torrevieja ya baila al ritmo del Low Festival
  7. Mario Puche, CEO de Tambora, tras el cierre del local: “Hay un retraso de más de dos años en Urbanismo”
  8. La liga arrancará en sábado para el Hércules

Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán

Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán

Pakistán lanza expedición para recuperar los cuerpos de montañistas muertos en Broad Peak

Pakistán lanza expedición para recuperar los cuerpos de montañistas muertos en Broad Peak

DIRECTO | Díaz Ayuso visita los trabajos de reconstrucción en los municipios afectados por los incendios

DIRECTO | Díaz Ayuso visita los trabajos de reconstrucción en los municipios afectados por los incendios

Vuelve la "carrera de las sombrillas" a la playa del Cura de Torrevieja

Vuelve la "carrera de las sombrillas" a la playa del Cura de Torrevieja

La Universidad de Alicante roza el oro en los Juegos Europeos de balonmano

La Universidad de Alicante roza el oro en los Juegos Europeos de balonmano

El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Alicante dejó sin ejecutar 1,3 millones de los presupuestos participativos en 2025

El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Alicante dejó sin ejecutar 1,3 millones de los presupuestos participativos en 2025

La huella que dejó "Tacones lejanos" en Elche

La huella que dejó "Tacones lejanos" en Elche

El calor no da tregua en Alicante: la Aemet activa el aviso amarillo este domingo por máximas de hasta 38 grados

El calor no da tregua en Alicante: la Aemet activa el aviso amarillo este domingo por máximas de hasta 38 grados
Tracking Pixel Contents