Broad Peak
Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán
Había desaparecido el pasado jueves junto con su expedición en una avalancha en la montaña Broad Peak
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Islamabad
Rescatistas hallaron este domingo en Pakistán el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja, quien había desaparecido el pasado jueves junto con su expedición en una avalancha en la montaña Broad Peak (8.047 metros), informó el Club Alpino de Pakistán (ACP).
- Aviso amarillo por tormentas: zonas y predicción horaria de las lluvias, ola de calor y posible granizo en Alicante, Valencia y Castellón
- El refugio alicantino de Grison: 'Llevo 30 años construyendo una casa con mi padre, piedra por piedra
- Capturan en Algorfa a un peligroso fugitivo británico que iba a entrar en la lista de los más buscados
- Luto en las Hogueras de Alicante por el fallecimiento de una querida comisionada
- El Ayuntamiento de Torrevieja se achanta ante la presión de los comerciantes y permitirá de nuevo el aparcamiento en Ramón Gallud este agosto
- Torrevieja ya baila al ritmo del Low Festival
- Mario Puche, CEO de Tambora, tras el cierre del local: “Hay un retraso de más de dos años en Urbanismo”
- La liga arrancará en sábado para el Hércules