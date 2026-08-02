Balonmano
La Universidad de Alicante roza el oro en los Juegos Europeos de balonmano
El conjunto dirigido por José Julio Espina pierde la final en la tanda de penaltis frente a la Universidad Stefan cel Mare de Rumanía
A un suspiro... puede que a menos. La selección de balonmano de la Universidad de Alicante rozó el oro en los Juegos Europeos Universitarios, en los que defendía el título conseguido en la anterior edición. La cita continental, disputada en Salerno (Italia) sirvió para confirmar el potencial de la UA, que regresa a España con la plata después de haber competido al máximo nivel en una final eterna que terminó resolviéndose desde el punto de penalti después de finalizar con empate el tiempo reglamentario y las dos prórrogas.
Los fallos desde los seis metros de David Quiles, máximo goleador del conjunto alicantino con 11 tantos, y de Pablo Martínez permitió a la Universidad Stefan cel Mare de Suceava, en Rumanía, alzar la copa y relevar a la UA en la cima del balonmano universitario europeo. El conjunto dirigido por José Julio Espina, intratable en su camino hacia el duelo definitivo, arrollando en la fase de grupos y en las eliminatorias, firmó otro gran partido frente al combinado rumano, pero la suerte terminó sonriendo al combinado de los Cárpatos en un choque intenso, pleno de ritmo y excelente capacidad ofensiva de ambos contendientes.
A la Universidad de Alicante le encontró igualar la energía de su rival en el primer tiempo, que terminó perdiendo 21-17. Pero en el segundo, la reacción coral permitió a la UA firmar las tablas con un parcial de 19-23 que valió para recuperar una desventaja que, en algunos tramos llegó a ser de siete tantos. Con 40-40 se llegó al tiempo extra. En el primero de ellos, los alicantinos nunca tuvieron ocasión de ponerse por delante, pero siguieron resistiendo: 42-42 (2-2 en la primera prórroga). En el segundo, el bloque de Espina logró dos ventajas mínimas, pero no fue capaz de sostenerlas: 46-46 (4-4).
En la tanda de penaltis decisiva, después de una pelea titánica en Salerno, la Universidad de Suceava tuvo más acierto. No erró ninguna de las cuatro penas máximas que ejecutó, mientras que dos de los lanzadores de la UA sí fallaron sus tentativas. A los rumanos, con su portero como la gran estrella, no les hizo falta realizar el quinto tiro para arrebatar a la selección que dirige José Julio Espina el cetro ganado en la edición anterior (50-49). El oro se quedó muy cerca, se rozó, casi se sintió en la segunda prórroga, pero la lotería de los seis metros sonrió a la Stefan cel Mare, nueva campeona de los Juegos Europeos Universitarios.
"Orgulloso de estos jugadores que lo han dado todo por la Universidad de Alicante y por el balonmano español", dijo sensiblemente emocionado el preparador del conjunto alicantino, que ha logrado un oro y una plata en sus dos presencias en esta cita continental al frente del equipo.
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