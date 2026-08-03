La Subida al Santuario de Novelda supera los 1.000 corredores y bate su récord de participación

Más de 1.000 corredores participaron en la 38ª Subida al Santuario de Santa María Magdalena, celebrada este fin de semana en Novelda. La prueba alcanzó así la mayor cifra de participación de su historia y contó con la presencia de Abel Antón, Martín Fiz y Fermín Cacho.

Bouchrak El Houcine se proclamó vencedor absoluto, mientras que Cristina Juan fue la primera clasificada en categoría femenina. La carrera volvió a reunir a atletas de diferentes edades, familias, voluntarios y vecinos en una de las pruebas populares con mayor tradición de la provincia de Alicante.

Abel Antón y Martín Fiz participaron por primera vez en la cita. Antón completó el recorrido junto con integrantes del Club Atlético Novelda Carmencita, organizador de la prueba. Fermín Cacho regresó un año después de haberla corrido, aunque una lesión le impidió correr en esta ocasión, pero no de acompañar a los demás participantes de la cita.

Encuentro en Carmencita

La programación comenzó el viernes con la visita de los tres históricos de Barcelona 92 a las instalaciones de Carmencita, donde fueron recibidos por Jesús Navarro Alberola. Durante el encuentro recordaron su trayectoria y una amistad iniciada hace más de tres décadas.

Antón, Fiz y Cacho también reflexionaron sobre la influencia del esfuerzo, la constancia y la capacidad de superación tanto en el deporte como en otros ámbitos. La actividad se enmarcó en el apoyo de Carmencita a la prueba y en su reivindicación de la denominada «cultura del esfuerzo».

Casi cuatro décadas de historia

La Subida al Santuario está organizada por el Club Atlético Novelda Carmencita y ha superado este año su 38ª edición. El récord de participación, señalan, confirma el crecimiento de una carrera que mantiene su arraigo local y su capacidad para atraer a corredores de toda la provincia.

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La presencia de tres de los atletas españoles más destacados de las últimas décadas, junto a corredores de todas las edades, familias, voluntarios y vecinos completó un fin de semana centrado en la competición y en la promoción de los valores asociados al deporte.