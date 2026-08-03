Éxito en Madrid
Triplete de medallas alicantinas en los Campeonatos de España de tiro con arco
Emma García Verdu se alza subcampeona sub-15, Alejandro Martín Santacruz consigue la plata en equipos mixtos sub-18 y Lucía Vidal se cuelga el bronce en equipos de categoría absoluta
El Club de Tiro con Arco Lucentum está de enhorabuena. Sus deportistas han traído a Alicante tres medallas y una destacada participación en los Campeonatos de España de Arco Recurvo y Arco Compuesto, celebrados en Madrid de miércoles a domingo.
De los siete arqueros que viajaron al torneo nacional en representación de la Comunidad Valenciana, tres consiguieron subir al podio. Emma García Verdu se proclamó subcampeona sub-15 y estableció un nuevo récord de España. Alejandro Martín Santacruz fue subcampeón en equipos mixtos sub-18, además de lograr el quinto puesto individual y la cuarta posición por equipos en categoría absoluta. Por su parte, Lucía Vidal se colgó el bronce por equipos mixtos en categoría absoluta y obtuvo el séptimo puesto individual.
Gran participación
Además de las dos platas y el bronce, otros deportistas del club alcanzaron de forma individual un cuarto puesto sub-15, así como un sexto y un noveno lugar sub-18; mientras que otro arquero selló un quinto lugar en equipos de tres de cateogría absoluta. Unos resultados que mantienen la buena línea de la entidad alicantina, que en los campeonatos del año pasado consiguió cuatro medallas.
Raquel Santacruz, presidenta del club, ha celebrado la dinámica positiva afianzada en sus seis años de existencia. Actualmente, la entidad cuenta con 90 arqueros federados, la mayoría jóvenes, y varios procedentes de las escuelas municipales en las que el club colabora con el Ayuntamiento.
Asimismo, ha felicitado a la expedición que acudió a Madrid y ha recordado que a los jóvenes deportistas «les hace mucha ilusión saber que les apoyamos». Está previsto que en las próximas semanas los medallistas mantengan un encuentro con el concejal de Deportes de Alicante, Manuel Villar.
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