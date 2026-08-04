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Natación | Europeos de París

La ilicitana Ángela Martínez roza el podio en los 10 kilómetros en aguas abiertas

La nadadora finaliza en quinta posición, a solo ocho segundos de la medalla de bronce

Ángela Martínez, tras una prueba de esta temporada.

Ángela Martínez, tras una prueba de esta temporada. / RFEN

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EFE

La nadadora ilicitana Ángela Martínez rozó el podio en la prueba de los 10 kilómetros en aguas abiertas de los Europeos de París, tras concluir su actuación en las aguas del río Sena en quinta posición. Martínez, que firmó un tiempo de 2h 08:11.4, se quedó a ocho segundos de la medalla de bronce, que fue para la italiana Linda Caponi con un crono de 2h 08:03.4.

Más lejos quedó la ilicitana, que este año concluyó segunda en la general de la Copa del Mundo, de la ganadora de la prueba, la también transalpina Ginevra Taddeucci, que se tomó la revancha de lo ocurrido el pasado año en los Europeos de Stari Grad y arrebató el oro a la húngara Viktoria Mihalyvari Farkas.

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Ángela Martínez, tras rozar el bronce en los 10 kilómetros, seguirá en Paris para afrontar la que será su última prueba de los Europeo de París 2026: los 1.500 metros. El jueves se celebrará la clasificación, mientras que el viernes, en caso de conseguir pasar la ronda, nadará como una de las ocho finalistas de la prueba.

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