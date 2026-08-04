Un lío de agentes y un Leipzig que tensa la cuerda enredan el fichaje de Diomande por el Real Madrid

El traspaso de Yan Diomande al Real Madrid comienza a tomar tintes de culebrón veraniego. El club blanco llegó hace días a un principio de acuerdo con el RB Leipzig por una cantidad que convertía al marfileño en el fichaje más caro de la historia del conjunto blanco: 135 millones que se dividían en 120 fijos y 15 más en variables. El acuerda se disparaba después de que los alemanes rechazasen una primera oferta de 100 millones y una segunda de 120, lo que inquietó a los dirigentes blancos, que veían cómo el importe de la operación se esperaba por encima de lo esperado.

El principio de acuerdo entre ambas era un hecho, según se filtraba desde el club de Concha Espina. "Está cerrado, pero faltar atar los flecos de la operación", aseguraban desde el Bernabéu. En Alemania negaban la mayor, más allá de que los influencers de turno dieron por hecho el traspaso que no ha terminado de anunciarse. Hasta el punto que este lunes el director deportivo del Leipzig, Marcel Schäfer, dejaba un mensaje categórico: "Está claro que algunos autoproclamados expertos en fichajes informaron hace algunos días que el fichaje estaba cerrado o le dieron 'here we go'. Simplemente no es así. Aún no hemos llegado a esa etapa". La razón real del retraso en el anuncio del fichaje de Diomande, que sigue trabajando al margen de la plantilla del Leipzig pese a que no ha sido traspasado al Real Madrid aún, la adelantaba hace semanas el periodista Jorge Picón: un problema con los derechos de imagen del jugador y una supuesta lucha entre representantes ralentizaba el acuerdo por las jugosas comisiones a repartir en la operación.

La oscura figura de Dez Bamba

Yan destacó desde muy joven en la Academia AFI Sud Comoé, en la que Dez Bamba era el presidente. Un torneo Sub-17 descubrió al chico en 2022 por el que se interesó una academia rusa (FC Vista) y la compañía Blue Crow, perteneciente a un grupo inversor de Houston que se encargaba de captar talentos a través de la empresa Rainbow. Bamba frenó la marcha a la primera y cerró la llegada del chico a la segunda. Diomande destacó en Estados Unidos bajo la tutela de la DME Academy y realizó pruebas con el Bournemouth, Glasgow Rangers, Crystal Palace o Chelsea, entre otros. Su precio por entonces rondaba los 9 millones, cantidad que ninguno puso sobre la mesa. El chico regresa a Costa de Marfil al caducar su visa y Rainbow, que tenía problemas de incumplimientos con Blue Crow, trata de quedarse en solitario con la representación del jugador colocando otro agente, a espaldas de Blue Crow y con la complicidad de Bamba. El chico, influenciado por Bamba, firma un consentimiento en blanco y le intentan traspasar al Olympiakos de Grecia.

Blue Crow frenó la operación con los griegos y le propuso firmar un precontrato con el Leganés, propiedad de la misma empresa. Diomande aceptó y se marchó a hacer la pretemporada en Dubai con 17 años. El futbolista regresa a Abiyán a visitar a su hermana enferma y Bamba le presiona, pero finalmente decide viajar a Butarque para enrolarse en el Leganés. Cumple los 18 años y explota con los 'pepineros' debutando en Primera división el 29 de marzo de 2025 en el Bernabéu ante el Real Madrid. Al final de la temporada el Leganés recibe decenas de clubes interesados sentándose a negociar con el Mónaco, que no termina de dar el paso de pagar los 20 millones de su cláusula. Se va de vacaciones a Costa de Marfil y Bamba le informa que está en contacto con el agente Max Gradel, propietario de la agencia Maxidel, quien ha recibido el interés del Leipzig por pagar su cláusula. El club alemán acuerda con el Leganés pagarlo en dos plazos y dejar que Blue Crow mantenga un porcentaje de futuros traspasos.

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Y Diomande se va a Alemania y explota en la Bundesliga. Gradel anunció que Diomande renueva con su agencia mientras Bamba lo niega y afirma que, tras una llamada de Vinicius, ha firmado por Roc Nation Sports en Estados Unidos. Y Gradel, exagente del futbolista, afirma que tiene contrato con Diomande y denuncia ante el TAS el cambio ilegal de representante a Roc Nation. Así que ahora el caso está en los juzgados pendiente de ser resuelto y el traspaso de Diomande, que dejará unas suculentas comisiones, está atascado supuestamente por la lucha entre Gradel y Roc Nations, que se ha desmarcado de este pulso con un comunicado en el que se mantiene al margen de este enredo. Schaffer, el director deportivo del Leipzig, lo tiene claro: "Desde mi perspectiva ha habido un cambio de agentes. Nuestro punto de contacto ahora es Roc Nation - eso nos lo dejó muy claro Yan. No creo que una transferencia se caiga por eso, si es que llega a haber una transferencia en primer lugar”. Y el Real Madrid espera el momento de poder cerrar una operación que tiene atada.