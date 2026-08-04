La polémica estalla tras la final por equipos: España acusa a Rusia de apropiarse de una de las innovaciones de 'La Locura'

La batalla entre España y Rusia por el oro europeo de equipo libre no terminó con la ceremonia de entrega de medallas. Apenas unos minutos después de que las nadadoras dirigidas por Svetlana Romashina se impusieran por 2,68 puntos al conjunto de Andrea Fuentes en el Campeonato de Europa de París, las redes sociales se convirtieron en el escenario de una dura denuncia por parte de varias integrantes de la selección española, que acusaron al equipo ruso de haber incorporado a su rutina una de las principales innovaciones creadas por España. "Si digo algo me saldré de mis papeles, pero flipo", resumía Dennis González.

La final había respondido al guion esperado. España, vigente campeona continental, ejecutó sin errores La Locura, una coreografía que ya había conquistado el oro europeo y el bronce mundial el pasado año y que en esta ocasión volvió a destacar por su elevada dificultad y su fuerza interpretativa. Rusia, que volvía tras cinco años de ausencia a la competición, respondió con un ejercicio impecable al que de forma sorpresiva añadió un híbrido final igual al presentado por las espñaolas en su rutina diseñado por el cuerpo técnico de Andrea Fuentes y terminó llevándose el título con 285.0346 puntos, por los 282.3541 de las españolas. La polémica está servida.

La innovación de 'La Locura'

Según había explicado la propia seleccionadora en los días previos al campeonato, La Locura incorporaba un híbrido completamente novedoso dentro de la disciplina. Durante ese pasaje de la coreografía, las ocho nadadoras dejan de moverse de forma sincronizada y ejecutan figuras diferentes al mismo tiempo, una desincronización deliberada que forma parte del relato artístico de la rutina y que pretende representar cómo los genios rompen los moldes establecidos y, en un primer momento, son considerados locos.

La apuesta suponía un importante incremento de la dificultad y se había convertido en una de las grandes novedades técnicas del campeonato. En la final, según denuncian las españolas, Rusia decidió incorporar esa misma idea a su ejercicio después de haber observado la rutina española durante la competición.

No existe ningún reglamento que impida utilizar un elemento ideado por otro equipo ni España ha presentado, por el momento, una reclamación formal. La controversia se sitúa, por tanto, en el plano ético más que en el reglamentario.

La indignación de las nadadoras

Una de las nadadoras que han mostrado su rechazo de forma más fehaciente ha sido Alisa Ozhogina, nacida en Rusia y criada en España, la nadadora comaprtió un post en sus stories denunciando la bajeza moral del equipo ruso. Ozhogina reconoció que siempre había celebrado el regreso de las nadadoras rusas a la competición internacional, pero aseguró sentirse profundamente decepcionada por lo sucedido. "He sido una de las pocas personas que se ha alegrado de su vuelta a la competición, porque esas niñas no tienen la culpa de lo que esta ocurriendo con su gobierno. Siempre las he admirado, he celebrado sus éxitos, las he animado internamente y las he apoyado todo lo que he podido y sentía honor y orgullo de decir que una parte de mi es rusa", anticipaba.

"Hoy no tengo palabras... me encantaría preguntarles que ha pasado por su cabeza cuando han tomado esa decisión. ¿De verdad tanto te vale un oro que te da igual la manera de ganarlo? ¿Copiando al país que esta debajo tuyo? ¿Ese es el camino? Robar una idea?", se preguntó Ozhogina. "Oye que nosotras orgullosas porque es el mayor acto de respeto que podrían habernos dado. Pero ojalá le den una vuelta a la situación y se den cuenta que lo que han hecho ni es justo, ni es ético, ni es digno de celebrar o conseguir una victoria", zanjó.

En la misma línea se pronunció la capitana española, Paula Ramírez, quien defendió que la verdadera diferencia entre ambos equipos había sido la capacidad de innovar. "Si la forma de vencer a tu mayor competidor es apropiándote de su innovación en vez de crear la tuya propia, entonces sí has ganado, pero has cedido el título de innovación. Nosotras marcamos tendencia y tú vas detrás."

"Para mí, el liderazgo en un deporte va más allá de ganar una medalla de oro. Si la forma de vencer a tu mayor competidor es apropiándote de su innovación en lugar de crear la tuya propia, entonces has ganado la competición, pero has cedido el título de innovador. Si necesitas tomar prestada la idea revolucionaria de España para vencerla, entonces España es quien lidera la evolución del deporte. Siguen marcando tendencia, mientras tú los sigues", reflexionó también la exnadadora Inga Gillyer, ahora destacada entrenadora y consultora técnica especializada en este deporte.

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Las sospechas de la delegación española no surgieron únicamente tras la final. Días antes, Iris Tió ya había explicado a RTVE que las entrenadoras rusas habían seguido con especial atención uno de los entrenamientos del equipo español. "Estábamos entrenando tan tranquilas y de repente llegaron todas las entrenadoras de Rusia y se pusieron en fila a mirarnos todo el entrenamiento", relató la catalana, que entonces interpretó ese interés como una muestra del respeto que había despertado el trabajo de Andrea Fuentes.