Roi Sánchez, entrenador del Horneo Alicante: "Tenemos muy buen equipo"

El entrenador del Horneo Alicante, Roi Sánchez,ha explicado este martes que tiene intención de "cambiar algunas cosas" en la forma de jugar de su equipo para "aprovechar" las cualidades de los seis refuerzos que ha incorporado el club para la próxima temporada. "Hemos fichado muy bien, primeras opciones, y creo que hemos formado un muy buen equipo. Ahora queda que se adapte bien", deseó el técnico, quien valoró que la plantilla es "larga", lo que permitirá al conjunto alicantino "tener rotación y más calidad en las sesiones de entrenamiento".

"Es algo diferente a lo del pasado año. Luego la competición nos pondrá en nuestro sitio", apostilló el vigués, feliz con la confección del proyecto que vuelve a liderar él desde el banquillo. El preparador gallego reveló que su plantilla ha regresado de las vacaciones "fresca" y con ganas de trabajar, aunque admitió que las condiciones no están siendo las mejores por el calor que debe soportar el equipo este agosto dentro del pabellón Pitiu Rochel.

Roi Sánchez observa el desarrollo de un partido desde la banda del Pitiu Rochel. / Jose Navarro

"Ahora estamos en una fase de acumular mucha carga y de inculcar conceptos a los que han llegado nuevos. Hemos introducido algunas modificaciones para aprovechar mejor sus cualidades", dijo el preparador, que se congratuló de poder disfrutar de su primera pretemporada completa al frente del equipo, al que llegó el curso anterior tras la destitición de Fernando Latorre en la primera vuelta, en octubre.

"El año pasado llegué con la temporada en marcha y con poco tiempo para cambiar cosas. Ahora tenemos varias semanas para ajustar el nuevo modelo", explicó Roi Sánchez, que entiende que, para una entidad de la dimensión de la que patrocina la panificadora Horneo, propiedad de Pepe Sánchez, presidente del equipo, es un "privilegio" poder estar en la élite, compitiendo en la Asobal.

A pesar de lo complicado del calendario en las primeras jornadas, el técnico descarta enfocar la preparación a que su equipo llegue en plenitud al inicio de la competición, Roi considera que hay que pensar más a largo plazo. "No nos va a condicionar. Hay que preparar al equipo para todo el campeonato, no para los primeros partidos. Vamos a seguir nuestro plan y pensamos que podemos sumar puntos, a pesar de que son equipos que acabaron el año pasado por delante", explicó el gallego, resignado por la suerte de los emparejamientos en el inicio del campeonato.

"Ahora mismo todos tenemos los mismos puntos", resolvió el preparador con cierta ironía, al tiempo que lamentó que los enfrentamientos preparatiorios hasta el inicio de la liga se le vayan a quedar al equipo "algo cortos", ya que finalmente solo hay previstos cinco partidos amistosos.

Satisfecho

"Afrontamos ya la vuelta a la rutina, la vuelta al día a día y el inicio de la ilusión de una nueva temporada, mi segunda al frente del equipo. Estoy muy agradecido por el esfuerzo que ha hecho el club, tanto a nivel de plantilla como de staff. Tenemos un equipo que se asemeja mucho a lo que estaba en mi cabeza, con lo cual estoy muy contento y agradecido", asegura el técnico.

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"Hemos fichado unos jugadores que espero que sumen cada uno en sus diferentes posiciones. Son seis jugadores bastante guerreros, gente que compite muy bien y que va a elevar seguro el nivel competitivo tanto en los entrenamientos como en los partidos, lo que nos va a hacer mejores", esgrime el preparador vigués, que tiene claro dónde debe mejorar Horneo Alicante la próxima campaña: "Siempre hemos competido bien durante la temporada pasada, pero nos quedó la espina clavada de algunos partidos que perdimos de algún gol. Ese es uno de los objetivos que nos marcamos este año: ser mejores, sobre todo a nivel de resultados fuera de casa", advierte Roi Sánchez.