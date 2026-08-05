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La campellera Daniela Blue Mira-Perceval gana el Trofeo Princesa de Asturias de tiro olímpico

La número uno del ranking nacional juvenil suma este título al subcampeonato de España logrado esta temporada

La campellera Daniela Blue Mira-Perceval, segunda de izquierda a derecha, en lo alto del podio.

La campellera Daniela Blue Mira-Perceval, segunda de izquierda a derecha, en lo alto del podio. / INFORMACIÓN

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José Gómez

José Gómez

Alicante

La tiradora campellera Daniela Blue Mira-Perceval se proclamó vencedora del Trofeo Princesa de Asturias de tiro olímpico, disputado el pasado 11 de julio en Oviedo.

Daniela ocupa actualmente el primer puesto del ranking nacional en categoría juvenil. El triunfo llega durante su primera temporada como residente en el Centro de Alto Rendimiento de Los Alcázares, en Murcia, y se suma al subcampeonato de España juvenil conseguido este año.

La joven deportista campellera, en acción en su última competición.

La joven deportista campellera, en acción en su última competición. / INFORMACIÓN

Camino a competir en categoría absoluta

La deportista retomará los entrenamientos en septiembre con la vista puesta en la Copa del Rey de Jóvenes Promesas, que se celebrará en noviembre, y en el Campeonato de España absoluto de diciembre.

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Los éxitos de Daniela se suman a los de su hermana Irlanda Mira-Perceval, que este abril convirtió en la mejor tiradora de las españolas que participaron en el Mundial de Granada.

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