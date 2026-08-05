Joven promesa
La campellera Daniela Blue Mira-Perceval gana el Trofeo Princesa de Asturias de tiro olímpico
La número uno del ranking nacional juvenil suma este título al subcampeonato de España logrado esta temporada
La tiradora campellera Daniela Blue Mira-Perceval se proclamó vencedora del Trofeo Princesa de Asturias de tiro olímpico, disputado el pasado 11 de julio en Oviedo.
Daniela ocupa actualmente el primer puesto del ranking nacional en categoría juvenil. El triunfo llega durante su primera temporada como residente en el Centro de Alto Rendimiento de Los Alcázares, en Murcia, y se suma al subcampeonato de España juvenil conseguido este año.
Camino a competir en categoría absoluta
La deportista retomará los entrenamientos en septiembre con la vista puesta en la Copa del Rey de Jóvenes Promesas, que se celebrará en noviembre, y en el Campeonato de España absoluto de diciembre.
Los éxitos de Daniela se suman a los de su hermana Irlanda Mira-Perceval, que este abril convirtió en la mejor tiradora de las españolas que participaron en el Mundial de Granada.
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