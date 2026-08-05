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El Horneo Alicante disputará cuatro amistosos antes del inicio de Asobal

El equipo de Roi Sánchez participará en el Torneo Benidorm y solo jugará uno de sus encuentros de preparación en el Pitiu Rochel

Darko Dimitrievski, en el Pitiu Rochel durante la pasada campaña

Darko Dimitrievski, en el Pitiu Rochel durante la pasada campaña / Ismael Corbí / Horneo Alicante

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José Gómez

José Gómez

Alicante

El Horneo Alicante ha anunciado que disputará cuatro encuentros amistosos antes del inicio de la Liga Asobal, previsto para el segundo fin de semana de septiembre. La pretemporada, que tuvo su primera sesión el pasado jueves, contará por tanto con cuatro exámenes preparatorios, de los cuales solo uno se celebrará en el Pitiu Rochel.

Los dos primeros se disputarán en el marco del Torneo Benidorm de Balonmano, que se celebrará los días 14 y 15 de agosto en el Palau d'Esports l'Illa. En el triangular, además de medirse al Benidorm, los jugadores dirigidos por Roi Sánchez se enfrentarán a otro conjunto todavía por determinar.

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Dos semanas después, el sábado 29 de agosto, el Rebi Cuenca visitará el Pitiu Rochel. En la última semana previa al comienzo de la Liga, los alicantinos visitarán al Puerto Sagunto el viernes 4 de septiembre. Todos los encuentros están pendientes de la confirmación de sus horarios.

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