Dani Mérida, ante una oportunidad de oro en el Masters 1.000 de Montreal

Dani Mérida sigue creciendo a pasos agigantados dentro del circuito ATP. El tenista, afincado en Alicante desde 2015, está completando un gran torneo esta semana en el Masters 1.000 de Montreal. Sobre suelo canadiense ha conseguido su primera victoria en pista rápida... que ya son dos, tras pasar una nueva ronda en la madrugada del miércoles al jueves. El tenista de 21 años roza el top 50 de la ATP gracias una semana donde está compitiendo a un gran nivel, en la que es el único superviviente español junto a Rafa Jódar (15º del ránking ATP).

Las primeras veces de Mérida en 2026 Primer triunfo en un cuadro principal del ATP Tour (Bucarest)

Primera vez en cuartos, semifinal y final del ATP Tour (Bucarest)

Primera victoria en ATP Masters 1000 (Madrid)

Primera vez en el Top 100 (4 de mayo)

Primera victoria en Grand Slams y en césped (Wimbledon)

Primer título en el ATP Tour (Umag)

Primera vez en el Top 60 (20 de julio)

Primer triunfo sobre pistas rápidas (Montreal)

Mérida arrancó la semana remontando frente al local Liam Draxl (209º ATP), en un partido donde completó hasta 50 golpes ganadores (3-6, 6-4 y 6-4) en su primer triunfo ATP sobre pista rápida. Pero el papel del tenista de Montemar no se ha quedado ahí. En la madrugada del miércoles al jueves superó en dos sets (6-3 y 6-3) al francés Ugo Humbert (28º ATP), cabeza de serie nº 23 del torneo. "Una nueva victoria, una nueva alegría. A por todas", ha expresado el tenista en sus redes sociales tras conseguir el boleto a los dieciseisavos en Montreal.

Escenario prometedor

La siguiente parada para Mérida será el joven estadounidense Alex Michelsen (42º ATP), a quien se enfrentará el próximo viernes con horarios todavía por definir. En caso de pasar una nueva ronda, lograría superar su marca de Madrid, cuando cayó en dieciseisavos de final frente a su público con el griego Stefanos Tsitsipas. Las grandes sensaciones en pista que está teniendo en Canadá el jugador formado en Montemar, club al que llegó con apenas 10 años, invitan a pensar que puede ser su gran torneo. Una esperanza en la que también colabora el cuadro potencial que tiene por delante.

Mérida, en un hipotético camino hasta la final, se enfrentaría únicamente a un top 10, al estadounidense Ben Shelton (10º ATP). Se trata de una anomalía en un cuadro de Masters 1.000, torneos que suelen aglutinar a los mejores tenistas del planeta, pero la lesión de varios de los mejores tenistas del mundo propician una situación que el tenista madrileño tratará de aprovechar.

Mérida celebra un punto, en Montreal. / ATP

En caso de superar a Michelsen, en octavos podría medirse a Tallon Griekspoor (nº 69 ATP) o a Matteo Arnaldi (35º ATP). En cuartos podría llegar Learner Tien (19º ATP) o Tommy Paul (21º ATP). En semis, los rivales más probables serían Casper Ruud (19º ATP) o Ben Shelton (10º ATP). El estadounidense sería el único top 10 que se encontraría Mérida hasta la final.

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Su gran año

Mérida ha logrado este año romper varias barreras, empezando por su primer triunfo ATP. El tenista de Montemar, de 21 años, arrancó el 2026 como el 163 del mundo. Ocho meses y 13 victorias en el circuito ATP después ya roza el top 50, su gran objetivo para esta temporada. Actualmente ocupa el puesto nº 63 del ránking ATP, pero su papel en Montreal le permitirá escalar varios puestos al final de la semana. De hecho, en caso de superar una ronda más, todo hace indicar que pasará a formar parte del ránking 50 de la ATP. Sería otro gran paso en la carrera de Mérida, quien ha derribado la puerta del circuito ATP en apenas cuatro meses.