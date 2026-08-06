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Goya Martínez seguirá liderando al Lucentum Femenino en su regreso a LF2

La capitana renueva con el conjunto alicantino tras una temporada histórica culminada con el ascenso

Goya Martínez, durante un partido de la pasada campaña.

Goya Martínez, durante un partido de la pasada campaña. / Fundación Lucentum

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José Gómez

José Gómez

Alicante

El Lucentum Femenino continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026/27 con la renovación de Goya Martínez. La capitana seguirá defendiendo la camiseta lucentina y volverá a ejercer como una de las principales referencias del equipo en su regreso a la Liga Femenina 2.

Goya ha sido una pieza fundamental en el crecimiento del proyecto durante las últimas temporadas. Su liderazgo, compromiso y capacidad para transmitir los valores del club la han convertido en una figura importante tanto para el vestuario como para la afición.

Tras una campaña histórica culminada con el ascenso a LF2, la continuidad de la capitana permite consolidar el bloque que afrontará el reto de competir en la tercera categoría del baloncesto nacional.

Continuidad del proyecto

La renovación de Goya da continuidad a un proyecto que apuesta por mantener el núcleo del equipo que ha llevado al Lucentum Femenino a vivir uno de los momentos más importantes de su historia reciente.

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El club ha celebrado seguir contando con una jugadora que, según destaca la entidad, representa «el esfuerzo, el trabajo y el sentimiento lucentino».

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