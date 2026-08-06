Baloncesto
Goya Martínez seguirá liderando al Lucentum Femenino en su regreso a LF2
La capitana renueva con el conjunto alicantino tras una temporada histórica culminada con el ascenso
El Lucentum Femenino continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026/27 con la renovación de Goya Martínez. La capitana seguirá defendiendo la camiseta lucentina y volverá a ejercer como una de las principales referencias del equipo en su regreso a la Liga Femenina 2.
Goya ha sido una pieza fundamental en el crecimiento del proyecto durante las últimas temporadas. Su liderazgo, compromiso y capacidad para transmitir los valores del club la han convertido en una figura importante tanto para el vestuario como para la afición.
Tras una campaña histórica culminada con el ascenso a LF2, la continuidad de la capitana permite consolidar el bloque que afrontará el reto de competir en la tercera categoría del baloncesto nacional.
Continuidad del proyecto
La renovación de Goya da continuidad a un proyecto que apuesta por mantener el núcleo del equipo que ha llevado al Lucentum Femenino a vivir uno de los momentos más importantes de su historia reciente.
El club ha celebrado seguir contando con una jugadora que, según destaca la entidad, representa «el esfuerzo, el trabajo y el sentimiento lucentino».
Suscríbete para seguir leyendo
- El bochorno no da tregua en Alicante: la Aemet marca unos valores máximos que alcanzan el 100% en Elche, Orihuela y Alcoy
- Los turistas de la UE ya pueden presentar denuncias telemáticas ante la Guardia Civil con sus dni electrónicos
- La humedad eleva hasta los 55 grados la sensación térmica en la provincia de Alicante: estos son los municipios que más sudan
- Un juzgado de Alicante admite a trámite una segunda querella contra el CEO de Vodafone
- La Generalitat reta al Ministerio con un plan de 50 millones para salvar Gemelos 28 y transformar el litoral de Benidorm
- Alicante se rinde a su Patrona
- Una tecnológica de Alicante alerta de que el asalto a Ceuta organizado por las mafias para el 15 de agosto será en lancha
- El Gobierno inicia la tramitación de una gran planta de baterías en Villena para evitar otro apagón