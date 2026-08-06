Goya Martínez seguirá liderando al Lucentum Femenino en su regreso a LF2

El Lucentum Femenino continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026/27 con la renovación de Goya Martínez. La capitana seguirá defendiendo la camiseta lucentina y volverá a ejercer como una de las principales referencias del equipo en su regreso a la Liga Femenina 2.

Goya ha sido una pieza fundamental en el crecimiento del proyecto durante las últimas temporadas. Su liderazgo, compromiso y capacidad para transmitir los valores del club la han convertido en una figura importante tanto para el vestuario como para la afición.

Tras una campaña histórica culminada con el ascenso a LF2, la continuidad de la capitana permite consolidar el bloque que afrontará el reto de competir en la tercera categoría del baloncesto nacional.

Continuidad del proyecto

La renovación de Goya da continuidad a un proyecto que apuesta por mantener el núcleo del equipo que ha llevado al Lucentum Femenino a vivir uno de los momentos más importantes de su historia reciente.

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El club ha celebrado seguir contando con una jugadora que, según destaca la entidad, representa «el esfuerzo, el trabajo y el sentimiento lucentino».