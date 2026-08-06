Iván Montoya: "Creo que el Horneo va ser un equipo más rápido y vertical"

El pivote del Horneo Alicante Iván Montoya ha asegurado que el equipo alicantino, tras la remodelación de su plantilla este verano, será «más rápido y vertical» la próxima temporada.

El jugador alicantino, que cumple su segunda temporada en el club, no se marcó para el próximo curso objetivos clasificatorios más allá de la permanencia e indicó que la meta del grupo es «mejorar día a día, en cada entrenamiento».

«A partir de ahí, la competición dirá», incidió Montoya, que aseguró que el equipo ya trabaja durante la pretemporada con el reto de llegar en plenitud al primer partido del curso.

Tiempo de adaptación

«Siempre se puede mejorar. Durante la pretemporada estamos incidiendo en repetir lo que era positivo y viendo qué podemos ajustar para que los nuevos puedan aportar su calidad», explicó el pivote, que recordó que todos los ajustes necesitan tiempo para automatizarse.

Montoya elogió la predisposición y la calidad de las nuevas incorporaciones y se mostró convencido de que «aportarán mucho» al equipo.

El alicantino restó importancia al duro inicio de competición del Horneo Alicante al recordar que «en esta competición todos los partidos son complicados» y, en el plano personal, confió en mantener la dinámica del pasado curso, en el que fue de menos a más.

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«Mi objetivo es ayudar al equipo en todo lo que se me pida. Espero mantener, al menos, el nivel del final de la temporada», explicó Montoya, que no ocultó que al equipo le haría ilusión regresar a una fase final de la Copa, si bien precisó que es algo que «queda lejos».