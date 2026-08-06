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Torrevieja reúne a cerca de 200 embarcaciones en el Campeonato de España de beach sprint

La competición reunirá a 192 embarcaciones y 231 deportistas de 21 clubes distintos

Cartel promocional del campeonato de España beach sprint.

Cartel promocional del campeonato de España beach sprint. / RFER

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EFE

Torrevieja

La Playa de los Náufragos de Torrevieja acoge desde este viernes y hasta el domingo el V Campeonato de España de remo en la modalidad de beach sprint, que reunirá a 192 embarcaciones y 235 deportistas de 21 clubes pertenecientes a ocho comunidades autónomas.

La competición, organizada por la Federación Española de Remo y la Federación de Remo de la Comunidad Valenciana, se disputará en las categorías absoluta, paralímpica, juvenil, cadete y veterana, en las modalidades de solo, doble y cuatro, tanto masculinas como femeninas y mixtas.

El beach sprint, modalidad que debutará en el programa olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028, combina una carrera sobre la arena con un recorrido balizado de 500 metros en el agua y un esprint final hasta la línea de meta, con enfrentamientos directos entre dos embarcaciones.

Cartel promocional del campeonato de España beach sprint.

Cartel promocional del campeonato de España beach sprint. / RFER

En el campeonato participarán deportistas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Región de Murcia y País Vasco, entre ellos varios integrantes de la selección española, como los remeros del club anfitrión Ander Martín y Esther Briz, además de los alicantinos Nacho Ramón-Borja y Nadia Felipe, del Club de Mar Clot de L'Illot de El Campello.

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Durante el fin de semana se pondrán en juego un total de 19 títulos nacionales y la competición servirá además para poner el broche final a la Liga Nacional Filippi de beach sprint, estrenada esta temporada por la Federación Española de Remo. La competición arrancará este viernes con las tomas de tiempos, que definirán los cuadros de eliminatorias, mientras que el sábado y el domingo se disputarán las rondas decisivas y las finales que coronarán a los nuevos campeones de España.

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