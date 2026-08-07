José Luis Martínez-Latour Brufal asume la presidencia del Club Náutico Santa Pola

El Club Náutico Santa Pola inicia una nueva etapa con José Luis Martínez-Latour Brufal como presidente de la entidad, tomando el relevo de Pascual Orts Antón, quien ha ejercido la presidencia durante veinte años, desde 2006 hasta 2026.

La vinculación de José Luis Martínez-Latour Brufal con el Club Náutico Santa Pola se remonta a su infancia. Desde muy joven ha vivido de cerca la actividad social, deportiva y náutica de la entidad junto a su padre, José Luis Martínez-Latour, quien también fue presidente del club entre los años 1991 y 1996.

Esta trayectoria familiar representa la continuidad de un legado profundamente ligado a la historia del club y refleja un firme sentimiento de pertenencia y compromiso con la entidad, sus socios y el desarrollo de la actividad náutica en Santa Pola.

El nuevo presidente afronta esta responsabilidad con ilusión, respeto por la trayectoria del club y la voluntad de preservar los valores que han caracterizado históricamente a la entidad, al mismo tiempo que se impulsan nuevos proyectos y mejoras para afrontar los retos de los próximos años.

La nueva Junta Directiva mantiene buena parte del equipo anterior, lo que permitirá dar continuidad al trabajo desarrollado y aprovechar la experiencia acumulada en las distintas áreas de gestión. Al mismo tiempo, comienza una etapa renovada, centrada en la mejora de los servicios, el fomento de las actividades deportivas y sociales, el fortalecimiento de la relación con los socios y la consolidación del Club Náutico Santa Pola como referente náutico y deportivo.

Miembros de la nueva Junta Directiva

Presidente: José Luis Martínez-Latour Brufal.

Vicepresidente y tesorero: Francisco José Soler Obrero.

Secretario y contador: José Pastor Fajardo.

Comodoro: Rafael Morán Flaquer.

Secretario técnico: Francisco Fuster Selva.

Vocal de remo: Alejandro Ruiz Lozano.

Vocal de vela ligera: Jordi Guevara Navarro.

Vocal de vela crucero: José Antonio Jalón Amorós.

Vocal de pesca: José Manuel Martínez Planelles.

Vocal de ocio y medioambiente: Antonio Sánchez Mas.

Vocal de vela tradicional: Esteban Parres Serrano.

Con esta nueva Junta Directiva, el Club Náutico Santa Pola reafirma su compromiso con sus socios, con el deporte náutico y con la sociedad santapolera, iniciando una etapa marcada por la continuidad, la experiencia y la voluntad de seguir avanzando.