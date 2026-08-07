A la venta los abonos del Horneo Alicante para su segundo año en Asobal

El Horneo Alicante lo tiene todo previsto, también la campaña de abonos. El equipo que preside Pepe Sánchez ha presentado este viernes sus pases para la temporada 2026-2027, segunda consecutiva del conjunto de Roi Sánchez en la Liga Asobal, con precios desde los 135 euros para los nuevos abonados y con un solo objetivo: consolidar el proyecto en la élite del balonmano nacional con el respaldo de su afición.

El carné, que permite ver todos los partidos de Asobal —a excepción de los que puedan designarse como día del club—, ya se puede adquirir en la pasarela habitual empleada para la venta ordinaria de localidades durante el curso, y a la que se puede acceder desde la web oficial. "Sin ti no soy nada" es el lema, "sencillo, directo y cargado de significado" con el que la franquicia pretende rendir homenaje a quienes consideran que han sido fundamentales para llegar a lo más alto: sus seguidores.

Tras completar con éxito su primera temporada en la máxima categoría y afrontar ahora su segundo curso entre los mejores del país, el Horneo activa ahora una campaña que trasciende la venta de abonos para convertirse en una declaración de principios que pone al hincha en el centro de atención. "Porque un club puede tener una gran plantilla, un cuerpo técnico de primer nivel, una historia de la que sentirse orgulloso o un escudo que represente a toda una ciudad. Pero sin su gente pierde su verdadera razón de ser. Es, en definitiva, el corazón del Horneo Alicante”, dicen los responsables de la difusión de la campaña, una con la que la nueva directiva desea subrayar "el papel imprescindible de la grada" y al mismo tiempo "lanzar un mensaje claro a todos los alicantinos: este proyecto necesita seguir creciendo con el apoyo de quienes lo han hecho posible".

Nuevo tiempo

La campaña coincide con el inicio de una nueva etapa institucional. Tras la reciente renovación de la junta directiva, con la incorporación de nombres como el ex rector de la UA, Manuel Palomar, y los empresarios Perfecto Palacio y Miguel Quintanilla, el conjunto alicantino ha iniciado un "profundo proceso de transformación basado en la profesionalización de su estructura, la sostenibilidad económica, la transparencia y una gestión moderna que permita consolidar a la entidad en la élite del balonmano español", explica su presidente.

"El objetivo no consiste únicamente en competir en la Asobal, el reto es construir un club sólido, preparado para el futuro y profundamente vinculado a Alicante, un proyecto que aspire a convertirse en un referente deportivo, social y económico para la ciudad y que siga creciendo de la mano de su masa social", reitera el máximo dirigente y fundador de Horneo.

Imagen que ha servido para el lanzamiento de la campaña de abonos del Horneo Alicante. / EÓN

"La campaña refleja el momento que vive la entidad y el papel fundamental que desempeña la afición en esta nueva etapa. Estamos construyendo un club cada vez más profesional, más fuerte y mejor preparado para afrontar el futuro, pero ningún proyecto tiene sentido si pierde el vínculo con su gente. Esta campaña nace para agradecer a nuestros abonados todo lo que han hecho por el Horneo Alicante y, al mismo tiempo, para pedirles que continúen caminando a nuestro lado", ha indicado Pepe Sánchez.

El dueño de la panificadora que da nombre al primer equipo considera que la permanencia conseguida en su debut en la Asobal "demostró que podemos competir con cualquiera, ahora queremos consolidarnos en la máxima categoría y seguir creciendo como institución". "Para lograrlo necesitamos que el pabellón sea uno de nuestros grandes activos. Queremos que cada partido en casa sea una fiesta del balonmano y que la afición siga siendo ese jugador que nunca aparece en las estadísticas, pero que marca la diferencia", explica el empresario alicantino.

"Invito a todos los que ya forman parte de esta familia a renovar su abono y a quienes todavía no han vivido lo que significa un partido del Horneo a que den el paso. Estamos construyendo un proyecto ambicioso, ilusionante y pensado para durar muchos años. Queremos que Alicante se sienta orgullosa de su equipo y que cada abonado sepa que forma parte de algo mucho más grande que un partido de balonmano", ha indicado Sánchez.

Tarifas de la campaña de abonos 2026-2027

Abono Numerado (Sectores E y F): Nuevo abonado, 150 €; renovación, 135 €.

(Sectores E y F): Nuevo abonado, 150 €; renovación, 135 €. Abono Oro (Sector H): 185 €.

(Sector H): 185 €. Abono Sin Numerar (Sector general: A, B, C, D y G): Nuevo abonado, 135 €; renovación 120 €.

(Sector general: A, B, C, D y G): Nuevo abonado, 135 €; renovación 120 €. Abonos especiales: Mayores de 65 años, jóvenes de 6 a 17 años y personas con discapacidad igual o superior al 33 %, tarifa especial, 100 €.

Mayores de 65 años, jóvenes de 6 a 17 años y personas con discapacidad igual o superior al 33 %, tarifa especial, 100 €. Abono Familiar: 210 € (2 miembros), 315 € (3 miembros), 420 € (4 miembros) y 525 € (5 miembros).

210 € (2 miembros), 315 € (3 miembros), 420 € (4 miembros) y 525 € (5 miembros). Menores de 6 años: Acceso gratuito, sin derecho a butaca propia y con prioridad para los abonados de pago.

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La afición del Horneo Alicante, durante un partido de liga en el Pitiu Rochel la temporada pasada. / EÓN

Como hacerse abonado o renovar el pase