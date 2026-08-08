Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis de Ceuta: presión sobre ItaliaAyudas AgriculturaMultas San VicentePrincipales fabricantes calzadoMercados de Alicante límites hosteleríaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Óbito

Muere a los 68 años Jorge Messi, padre de Leo Messi

El pasado 18 de junio, la familia explicó que Jorge se encontraba "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta"

Muere a los 68 años Jorge Messi, padre de Leo Messi

Muere a los 68 años Jorge Messi, padre de Leo Messi

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Jorge Messi, padre de Leo Messi, falleció este viernes en un hospital de Rosario, Argentina, a los 68 años, según ha avanzado Infobae. El empresario y representante del futbolista atravesaba una larga enfermedad.

El pasado 18 de junio, la familia Messi explicó que Jorge se encontraba "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", en un comunicado en el que no aclaró exactamente el problema de salud y en el que reflejó también el "malestar por los rumores y especulaciones difundidos en las últimas horas sobre su situación".

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cazan a 120 conductores por exceso de velocidad en solo 40 minutos en una calle de San Vicente
  2. Una tecnológica de Alicante alerta de que el asalto a Ceuta organizado por las mafias para el 15 de agosto será en lancha
  3. Agricultura subvenciona a siete municipios de Alicante para arreglar caminos y deja fuera a 32 por falta de presupuesto
  4. Interceptadas 11 personas tras llegar en patera a la cala del Tío Ximo de Benidorm
  5. El tiempo en Alicante según Aemet: las temperaturas suben y el bochorno se hará notar en la Vega Baja
  6. La Audiencia Nacional exculpa de nuevo a la CHS de los daños por la rotura de la mota del río Segura en Almoradí en la dana de 2019
  7. Torrevieja fulmina el Desfile de Verano del 15 de agosto para evitar el colapso del centro del casco urbano
  8. La Cámara de Alicante tendrá que hacer frente a un nuevo agujero económico para acometer el derribo de Panoramis

Muere a los 68 años Jorge Messi, padre de Leo Messi

Miguel Benito, abogado: "Si tu empresa no cumple con sus obligaciones laborales, tienes derecho a autodespedirte con paro e indemnización"

Miguel Benito, abogado: "Si tu empresa no cumple con sus obligaciones laborales, tienes derecho a autodespedirte con paro e indemnización"

El Hércules mima a Oriol Soldevila

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Toñín, delantero del Hércules: "Veo un grupo muy bueno para hacer cosas importantes"

Toñín, delantero del Hércules: "Veo un grupo muy bueno para hacer cosas importantes"

Así ha sido la apertura de la XVIII ÁGORA HELIKETANA de la Asociación de Pobladores de Elche

La apertura de la XVIII ÁGORA HELIKETANA de la Asociación de Pobladores de Elche, en imágenes

La apertura de la XVIII ÁGORA HELIKETANA de la Asociación de Pobladores de Elche, en imágenes

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas
Tracking Pixel Contents