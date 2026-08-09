Jódar arrolla a Lehecka en Montreal y se mete por tercera vez en cuartos de un Masters 1.000

El español Rafa Jódar no dio este sábado ninguna opción al checo Jiri Lehecka en Canadá y se clasificó por tercer Masters 1.000 consecutivo para los cuartos de final, después de hacerlo también en Madrid y Roma.

Jódar, 15 del mundo, se deshizo de Lehecka por 6-3 y 6-3 en 1 hora y 14 minutos. En cuartos de final, este próximo lunes, el español se enfrentará al ganador del duelo entre el francés Arthur Fils (n.24) y el británico Cameron Norrie (n.37).

El madrileño ha alcanzado al menos los cuartos de final en siete de los últimos ocho torneos que ha disputado desde abril, con la única excepción de Wimbledon.

Tras la eliminación de Lehecka, Jódar es el segundo jugador de mejor ranking que sigue con vida en Canadá, solo por detrás del estadounidense Ben Shelton, número 10 del mundo y defensor del título.

Jódar empezó el partido muy fino al saque. El madrileño convirtió el 100 % de sus puntos al primer saque y el 70 % al segundo. En total, 20 de 23 puntos durante el primer set.

Solo necesitaba que Lehecka tuviera un mal servicio, lo que pasó en el octavo juego del partido. Jódar, al resto, lo llevó hasta el 'deuce', que se resolvió primero con una doble falta del checo y después con una bola a la red.

Con 5-3 a favor, Jódar solo tuvo que mantener el saque para apuntarse la primera manga.

El segundo empezó con un 'break' en blanco de Jódar, un golpe de autoridad para frenar cualquier tipo de reacción de Lehecka. El madrileño sumó otra rotura en el séptimo juego, para el 5-2, en su cuarta pelota de 'break' después de que el checo levantase un 0-40.

Otra vez con su servicio para cerrar el set -y también el partido-, esta vez le tembló el pulso y cedió un 'break', con una doble falta en el punto decisivo.

Pero Jódar levantó la cabeza y demostró en el siguiente juego que la rotura no había sido más que un accidente y cerró, ahora sí, el set y el partido al resto. El español cerró el segundo set con un 52 % de puntos ganados al primer saque de Lehecka y un 58 % al segundo.

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"He jugado muchos partidos tanto la semana pasada en Washington como esta, ya llevo tres, pero me estoy sintiendo con mucha confianza, me estoy recuperando muy bien", dijo Jódar tras su clasificación.

Fuente: Sport