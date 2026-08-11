La eldense Alba Herrero finaliza en la sexta plaza el relevo 4x200 en el Europeo

El equipo español femenino de relevos concluyó en una meritoria sexta posición su actuación en la final del 4x200 metros estilo libre de los Europeos de París que hace vislumbrar un más que ilusionante futuro para el cuartero español. De hecho, el equipo integrado por Ainhoa Campabadal, María Daza, Irene Ciércoles y la eldense Alba Herrero, que firmó un tiempo de 7:54.94 minutos, pareció en disposición de poder amenazar el récord de España vigente desde 2013.

Una plusmarca que sirvió a Melanie Costa, Patricia Castro, Mireia Belmonte y Beatriz Gómez para rozar el podio en los Mundiales de Barcelona tras concluir quintas en la final con una marca de 7:53.20 minutos.

No pudo tener mejor puesta en escena el relevo español gracias a una gran posta inicial de Ainhoa Campadabal, que con un tiempo de 1:57.33 minutos completó los primeros 200 metros en cuarta posición. Un puesto que durante sus tres primeros largos mejoró María Daza que se situó tercera tras Gran Bretaña, que acabaría por alzarse con la medalla de oro, y de Hungría.

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España no pudo defender la quinta plaza pese al empeño de la alicantina Alba Herrero (2:00:94 fue su posta), ante el impulso del equipo italiano que relegó a las nadadoras españolas a la sexta posición final.