Eusebio Cáceres acaba séptimo en la final de salto de longitud

Por primera vez, España contó tres representantes en una final continental de longitud con Lester Lescay, Eusebio Cáceres y Jaime Guerra, aunque ninguno de ellos logró finalizar en Birmingham en un podio que lideró por cuarto campeonato continental consecutivo el griego Miltiadis Tentoglou. El alicantino de Onil, en su séptimo Europeo, logró el pase a la final con la cuarta mejor marca de los clasificados (8,24 metros).

Sin embargo, en la pelea por las medallas el discípulo de Iván Pedroso se quedó muy lejos de igualar esa marca y concluyó séptimo con 7,92 metros. El barcelonés Jaime Guerra, que hizo en la clasificación 8,12 metros, y el español de origen cubano Lester Lescay, que firmó 8,03, no pudieron igualar esos registros y tras los tres primeros saltos se quedaron fuera de la mejora con 7,73 y 7,72, quedando en novena y décima posición, respectivamente.

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El triunfo fue para el gran favorito, el griego Miltiadis Tentoglou, que logró su cuarto título continental consecutivo con una marca de 8,44 metros en su cuarto intento. La plata fue para el suizo Simon Ehammer (8,29) y el bronce para el búlgaro Bozhidar Saraboyukov (8,26). El que no estuvo en la final fue el italiano Mattia Furlani, campeón mundial en Tokio 2025, que acabó lesionado en la clasificación en la jornada anterior.