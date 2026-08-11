Marta García se mitifica con una plata de leyenda

España inauguró este martes su medallero en los Europeos de Atletismo que se están disputando en Birmingham con una plata de enorme valor de Marta García en 5.000 metros, lograda con el importante hándicap de los problemas físicos que arrastró en primavera y que la han hecho encarar la gran cita veraniega un poco corta de entrenamientos.

Tras la quinta posición del relevo 4x400 mixto en la jornada inaugural y a la espera de la participación de Eusebio Cáceres, Jaime Guerra y Lester Lescay en la final de longitud a partir de las nueve de la noche, la discípula de Thomas Dreissgacker en el ON Athletics supo mantenerse bien posicionada durante los tres lentísimos primeros kilómetros (3:20, 6:28, 9:56 y 12:57).

La italiana Nadia Battocletti, una auténtica estrella mundial del atletismo, cambió con fuerza en la última vuelta y se situó primera. De forma paralela, Marta García adelantó posiciones y se situó a la estela de la transalpina, cerrándose con habilidad para encerrar a la neerlandesa Koster.

No vaciló la palentina. Battocletti revalidó el título continental con 15:37.84, seguida por la palentina con 15:39.98 para subir un escalón respecto al bronce de hace dos años y esta vez la que cerró el podio fue la italiana Micol Majori (15:40.65). Además, la joven maría Forero fue finalista al acabar octava (15:44.25) e Idaira Prieto llegó novena con 15:44.89.

"Me lo creía, porque llevo intentando creérmelo desde que me lesioné. Sabía que la final estaría muy abierta y ha pasado lo que yo quería. He hecho lo máximo que podía hacer. Tenía las cosas claras, sabía que necesitaba ahorrar lo máximo posible y he tenido mucha fuerza al final", comentó la subcampeona europea a Teledeporte.

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"Estoy superfeliz. Tuve un problema de salud en junio. En Roma era la favorita en el 10.000 y gané las dos pruebas, pero hay muchas rivales. Doy la enhorabuena a Marta García por su medalla de plata, la conozco desde hace muchísmos años", dijo Battocletti.

Fuente: Sport