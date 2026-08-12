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Ángela Martínez pugna por un billete a la final de 1.500 libre en el Europeo de París

La nadadora ilicitana deberá sellar una de las ocho mejores marcas en la piscina de Saint Denis para acceder a la sesión decisiva de este viernes

La joven nadadora ilicitana Ángela Martínez saluda desde la piscina después de una prueba

La joven nadadora ilicitana Ángela Martínez saluda desde la piscina después de una prueba / Información

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José Gómez

José Gómez

Alicante

Este jueves en la sesión matutina (9:30 horas) la nadadora ilicitana Ángela Martínez volverá a competir, esta vez en piscina, por un billete a la final de los 1.500 metros libre en el Campeonato Europeo de Natación de París. Una sesión clasificatoria que significará su regreso a las piscinas tras haber conseguido un meritorio quinto lugar en los 10 kilómetros de aguas abiertas.

Si es una de las ocho mejores de entre las 22 competidoras, Martínez volverá a nadar en la piscina de Saint Denis el viernes a las 19:56 horas en la final de los 1.500 metros libre. Antes de viajar a París, la propia ilicitana confesó en declaraciones a Proyecto Fer que su rendimiento en la piscina sería "una incógnita" debido al tiempo que lleva sin nadar en esta categoría en competición internacional.

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En todo caso, Martínez tiene la convicción de alcanzar la final, y para ello ha adelantado que deberá hacer marca personal. Pese a su moderación, la ilicitana es vigente campeona nacional de esta modalidad en el torneo de invierno, y se medirá este jueves con la subcampeona, María de Valdés, y la también española Paula Otero, ambas laureadas también en competiciones nacionales.

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