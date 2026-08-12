Ángela Martínez pugna por un billete a la final de 1.500 libre en el Europeo de París

Este jueves en la sesión matutina (9:30 horas) la nadadora ilicitana Ángela Martínez volverá a competir, esta vez en piscina, por un billete a la final de los 1.500 metros libre en el Campeonato Europeo de Natación de París. Una sesión clasificatoria que significará su regreso a las piscinas tras haber conseguido un meritorio quinto lugar en los 10 kilómetros de aguas abiertas.

Si es una de las ocho mejores de entre las 22 competidoras, Martínez volverá a nadar en la piscina de Saint Denis el viernes a las 19:56 horas en la final de los 1.500 metros libre. Antes de viajar a París, la propia ilicitana confesó en declaraciones a Proyecto Fer que su rendimiento en la piscina sería "una incógnita" debido al tiempo que lleva sin nadar en esta categoría en competición internacional.

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En todo caso, Martínez tiene la convicción de alcanzar la final, y para ello ha adelantado que deberá hacer marca personal. Pese a su moderación, la ilicitana es vigente campeona nacional de esta modalidad en el torneo de invierno, y se medirá este jueves con la subcampeona, María de Valdés, y la también española Paula Otero, ambas laureadas también en competiciones nacionales.