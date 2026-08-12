Dani Mérida irrumpe en el Top 40 tras firmar en Montreal su mejor Masters 1000

La derrota de Dani Mérida ante el estadounidense Lenard Tienen en cuartos de final en Montreal es tan solo un punto y seguido en la trayectoria ascendente que está firmando este año el tenista madrileño afincado en Alicante. Pese al resultado, el torneo de Mérida supone ya su mejor actuación en un Masters 1000 y le sirve para auparse hasta el Top 40 del ranking ATP por primera vez en su carrera.

El deportista del Club Montemar cayó en dos sets (6-3, 6-2) en un encuentro en el que le lastró la falta de solidez con su saque, que cedió hasta en cuatro ocasiones, dos en cada set. El joven Tienen impuso su velocidad y agilidad y obtuvo una justa victoria sobre el español. Un resultado que no borra la sucesión de éxitos recientes: Mérida logró hace tan solo tres semanas en la tierra de Umag su primer título ATP y apenas unos días después ha firmado en Montreal su mejor resultado hasta la fecha en torneos Masters 1000, tras alcanzar la meritoria ronda de cuartos de final.

Del 163 del mundo al Top 40

Es más, el madrileño arrancó 2026 como el número 163 del mundo y, en ocho meses trepidantes, ha conseguido situarse entre los 40 mejores tenistas del planeta. Desde su gran papel en Bucarest y su irrupción en el Masters 1000 de Madrid, la trayectoria de Mérida ha sido completamente ascendente.

Mérida, a sus 21 años, no fue favorito en la mayoría de encuentros disputados en Montreal. El inicio del torneo tampoco fue sencillo para el tenista de Montemar, que tuvo que aclimatarse a las condiciones de humedad debido a las lluvias que pusieron en jaque al evento durante las primeras jornadas.

El madrileño pudo sobreponerse al empuje del tenista local Liam Draxl (3-6, 6-4 y 6-4) para superar la primera ronda y destapó el tarro de las esencias en su segundo encuentro ante Ugo Humbert, cabeza de serie número 24 del cuadro, al que derrotó por un convincente 6-3 y 6-3.

En la siguiente ronda le esperaba el estadounidense Alex Michelsen, que le venció el pasado mes de marzo en Indian Wells, al que batió por un trabajado 6-4, 6-7(4) y 6-1. Triunfo de mucho mérito para el madrileño, que tuvo tres bolas de partido al resto con 5-3 en el segundo parcial, pero vio cómo su oponente subía el nivel y forzaba la tercera y definitiva manga.

Allí no tuvo opciones ante un Mérida que ofreció una resistencia numantina en los primeros juegos para acabar desarbolando el juego del gigantón norteamericano.

Un salto más en Montreal

En octavos de final y ante otra de las revelaciones del torneo, el neerlandés Tallon Griekspoor, verdugo de Zverev en segunda ronda, Mérida volvió a mostrarse sólido, con un revés punzante y una derecha martilleante que acabaron por desesperar al holandés, que cedió por 6-3 y 6-3.

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Con ese resultado accedió de forma inédita a unos cuartos de final de Masters 1000 y, aunque no pudo repetir hazaña y disputar las semifinales, ha concretado otro salto adelante en su carrera.