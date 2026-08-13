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LaLiga aplaza el Celta-Osasuna por el mal estado del césped de Balaídos
La nueva fecha para el encuentro será el 27 de agosto, cuando se disputen el resto de la primera jornada para los equipos con futbolistas afectados por el Mundial
R.V.
Ya hay decisión definitiva sobre el Celta-Osasuna previsto para este domingo. LaLiga ha optado por el aplazamiento del partido debido al mal estado del césped de Balaídos por culpa de un hongo que, debido a las altas temperaturas de las últimas semanas, ha actuado con aún mayor agresividad. Después de que el club vigués notificase el problema a principios de esta semana y de que los inspectores de la competición evaluasen el estado del terreno de juego, se ha preferido prorrogar el choque que en un principio iba a disputarse este 16 de agosto a las 21.30 horas.
Aunque según se publicó ayer el estado del césped había mostrado señales de mejoría, finalmente no habrá estreno liguero este domingo. El duelo entre gallegos y navarros tendrá que programarse el 27 de agosto a las 20.30 horas, fecha fijada para que se dispute la jornada aplazada para los equipos con futbolistas que han participado en el Mundial. El club vigués siempre fue partidario del aplazamiento y así se lo había trasladado a Osasuna y a LaLiga. De hecho, el club celeste era uno de los que tenía posibilidad de modificar esa primera jornada, pero prefirió no hacerlo para evitar una sobrecarga de partidos a finales de agosto y comienzos de septiembre.
La posibilidad de que el encuentro se celebraase en un escenario alternativo parecía del todo improbable, ya que debido a la nueva tecnología que se ha implantado esta temporada en LaLiga, con un chip incorporado al balón, la normativa exige que el partido solo puede disputarse en un estadio de Primera División.
Este mismo jueves comenzarán los trabajos para sustituir el césped con el objetivo de que el campo esté disponible para el partido del Celta Fortuna de la jornada dos contra el Andorra, fijado para el lunes 24 de agosto.
Fuente: Faro de Vigo
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