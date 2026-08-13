La ilicitana Ángela Martínez estará en la final del 1.500 libre

La ilicitana Ángela Martínez luchó por las medallas en los 10 KM del Europeo de París... y, como mínimo, también estará en la final del 1.500 estilo libre. La joven nadadora de 22 años ha logrado en la sesión matinal de este jueves el boleto, tras finalizar la fase eliminatoria con el octavo mejor tiempo (16:22:43).

También estará María de Valdés, con el séptimo mejor tiempo (16:18.54), y no ha pasado el corte la última española de la prueba, Paula Otero, quien ha nadado en (16:36:80).

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Por su parte, la nacida en Elche Ángela Martínez completó una más que meritoria serie en la calle exterior, en la primera serie, todavía sin referencias del resto de tiempos. La ilicitana competirá mañana viernes en la gran final, en el penúltimo turno de la sesión vespertina.