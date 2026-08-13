Pedro Rivero vuelve al Lucentum: «La clave es estar en play-off y llegar lo más lejos posible»

El HLA Alicante inicia una nueva etapa con Pedro Rivero de vuelta en el banquillo del Lucentum. El técnico segoviano ha sido presentado este jueves como nuevo entrenador del conjunto alicantino, en el que afrontará su segunda etapa como entrenador con la intención de construir un proyecto a largo plazo, pero sin postergar el objetivo de competir otro año más el "play-off".

"Tenemos que ser realistas pero ambiciosos. Para mí la clave es estar en playoff y, una vez allí, llegar lo más lejos que podamos", afirmó el entrenador. Una meta que, sin embargo, Rivero pretende alcanzar sin obsesiones. "Eso es el objetivo final. Tenemos que ir uno por uno", explicó, antes de señalar que la exigencia deberá mantenerse desde el primer entrenamiento hasta el último día de competición.

El propietario del primer equipo, Sebastián Díaz, presentó al nuevo técnico como una de las piezas centrales del proyecto que está construyendo la entidad. La directiva buscaba, aseguró, a una persona que compartiese sus valores, que estuviera "entregada" al proyecto y tuviera «hambre de ganar».

Rivero compartió esa idea de crecimiento, aunque situó por encima de todo la competitividad. El entrenador destacó el trabajo que existe detrás del nuevo proyecto y tuvo palabras para el presidente de la Fundación, Daniel Adriasola, y el director deportivo, Armando Guerrero, entre otros responsables de la entidad. Describió la plantilla confeccionada este verano como una mezcla entre jugadores jóvenes "con mucha hambre" y otros veteranos que "todavía pretenden reivindicarse".

"No habría dado el paso si no hubiese un proyecto detrás" Pedro Rivero — Entrenador del Lucentum

"Hay mucha gente con ganas de jugar en ACB y otros con idea de progresar mucho, incluso de saltar a competición europea", señaló. Su reto será ahora juntar a jugadores procedentes de contextos muy diferentes y acelerar su adaptación. "Estas cosas necesitan su tiempo porque cada uno viene un poco de su padre y de su madre, pero para eso estamos: para que crezcan cuanto antes y ser competitivos desde el día uno", insistió. La liga comenzará el sábado 26 de septiembre, en casa, contra el Fuenlabrada.

Ese proceso tendrá además una dificultad añadida durante la pretemporada. Cuatro jugadores se encuentran actualmente concentrados con sus selecciones, por lo que se incorporarán más tarde al trabajo colectivo. Rivero admite que el equipo necesitará tiempo para adquirir automatismos, pero no prentende poner excusas. Los internacionales, recordó, llegarán con un nivel físico similar o incluso superior al del resto del grupo. "No vamos a perder un grado de competitividad. Mis equipos han sido siempre así y este no va a ser diferente", aseguró.

Daniel Adriasola, Armando Guerrero, Pedro Rivero y Sebastián Díaz conversan tras concluir la rueda de prensa. / Pereira

En cuanto al estilo, el nuevo entrenador quiere construir un Lucentum intenso, físico y reconocible, que juegue a un ritmo elevado y sea incómodo para sus rivales. "Queremos un equipo que tenga un ritmo bastante alto", afirmó Rivero, que puso el acento en conseguir una identidad propia. Su objetivo es que los rivales sepan de antemano qué nivel exigencia encontrarán cuando se enfrenten al conjunto alicantino.

La confección de la plantilla responde precisamente a esa idea. El Lucentum ha apostado por un grupo completamente nuevo, con varios jugadores sin experiencia previa en la competición española, una decisión que Rivero reconoce que puede conllevar un periodo de adaptación, pero que también permite acceder a talentos fuera de los nombres habituales de Primera FEB. El técnico explicó que el trabajo conjunto con Armando Guerrero se ha dirigido a detectar jugadores "fuera del radar" capaces de adaptarse a la propuesta y generar un impacto importante. "El talento sale en todos los sitios, aunque tengas que pagar el peaje de España", resumió.

Rivero dirigirá un banquillo donde Mike Torres es el único jugador que continúa respecto a la pasada campaña

Su regreso a Alicante tiene también un componente emocional. Rivero reconoció que, más allá del romanticismo que pueda envolver el recuerdo de sus etapas como jugador y su debut como entrrnador, se trata de "volver a un sitio donde estuviste bien y donde te sentiste querido". No obstante, aseguró que "no habría dado el paso si no hubiese un proyecto detrás"

El técnico regresa además después de unos meses alejado de los banquillos que, según explicó, le ha permitido analizar su trayectoria con perspectiva. Tras años prácticamente ininterrumpidos entre su carrera como jugador y entrenador, aprovechó el parón para pasar más tiempo con su familia, ver baloncesto, hablar con otros entrenadores y enriquecer su perspectiva.

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Rivero aseguró también que su decisión de regresar estuvo apoyada en la confianza por la nueva estructura del Lucentum y la implicación de la familia Díaz. Aunque no reveló más detalles de sus términos contractuales, dejó entrever que es al menos plurianual, en línea con todas las ideas de proyecto que se compartieron a lo largo de su presentación.