Castellón y Eldense ya cuentan los días para el regreso del fútbol: así puedes seguir toda LALIGA HYPERMOTION esta temporada

La cuenta atrás ha comenzado. El próximo 15 de agosto arrancará la temporada 2026/2027 y la ilusión vuelve a dispararse entre los aficionados del CD Castellón y el CD Eldense. Los albinegros afrontan un nuevo intento por conseguir el ansiado ascenso a Primera División tras quedarse a las puertas la pasada campaña, mientras que el conjunto azulgrana inicia un nuevo proyecto con el objetivo de regresar cuanto antes al fútbol profesional.

Con las campañas de abonados ya en marcha, muchos seguidores empiezan a hacer números para decidir cómo vivirán la temporada. El carné de socio sigue siendo la mejor forma de disfrutar de los partidos desde la grada, pero cada vez son más los aficionados que también buscan seguir los encuentros a domicilio, conocer la evolución de los rivales directos y no perderse la lucha por el ascenso jornada tras jornada. Y a nivel económico sale mucho más rentable optar por Movistar Plus. Te lo contamos.

El CD Castellón vuelve a soñar con Primera División

El CD Castellón volció a soñar con Primera División en la temporada 2026/27 / LA LIGAHYPERMOTION

La ilusión vuelve a Castalia. Después de rozar el ascenso la temporada pasada, cuando cayó eliminado en las semifinales del playoff, el CD Castellón encara el nuevo curso convencido de que puede dar el paso definitivo hacia la máxima categoría del fútbol español.

El club ha reforzado su plantilla con incorporaciones como Juanjo Nieto, Álvaro Martín, Fran Castillo, Hamza Bellari, Jari Vlak e Íñigo Córdoba, mientras prepara el inicio liguero con una exigente pretemporada que incluye seis partidos amistosos.

La afición albinegra vuelve a responder en la campaña de abonos y espera que Castalia se convierta, una vez más, en uno de los grandes fortines de la categoría.

El CD Eldense inicia una nueva etapa con el ascenso entre ceja y ceja

El CD Eldense inicia una nueva etapa con el ascenso entre ceja y ceja / LEVANTE UD

En Elda también se respira optimismo. Tras el descenso, el club ha apostado por un nuevo proyecto deportivo con el objetivo de recuperar cuanto antes su plaza en LALIGA HYPERMOTION.

La plantilla ya ha incorporado futbolistas como Justin Smith, Mariano Carmona y Juan Palomares, mientras continúa abierta la posibilidad de sumar nuevos refuerzos, entre ellos Julien Yanda. Además, el técnico Víctor Lafuente ya ha adelantado que el mercado todavía traerá más incorporaciones para completar un equipo diseñado para competir desde el primer día por las posiciones de privilegio.

Todo lo que ofrece el plan anual de Movistar Plus: por qué no vas a querer perder la oferta

Todo lo que ofrece el plan anual de Movistar Plus: por qué es una buena opción / Cortesía Movistar

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Aunque el abono permite disfrutar de los encuentros en casa, muchos aficionados quieren seguir también los desplazamientos de su equipo y el desarrollo completo de la competición.

En este escenario, una de las alternativas es la suscripción anual de Movistar Plus, que permite acceder durante doce meses a todos los partidos de LALIGA HYPERMOTION, incluidos los del CD Castellón y el CD Eldense, además de otros contenidos deportivos y de entretenimiento.

Eso es, con tu suscripción anual no solo podrás disfrutar de LA LIGAHYPERMOTION sino que, además, podrás disfrutar de mucho contenido. Entre los contenidos disponibles destacan:

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. Un partido de cada jornada de LALIGA EA SPORTS .

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Cine de estreno, series y películas premiadas.

La suscripción anual tiene un precio de 99,90 euros y, frente al pago mensual de 9,99 euros, supone un ahorro equivalente a dos meses de suscripción para quienes tienen previsto disfrutar de la plataforma durante toda la temporada.

Aspectos importantes de la tarifa anual de Movistar Plus No necesitas cambiar de operador para suscribirte a Movistar Plus , es compatible con cualquier compañía

, es compatible con cualquier compañía Incluye la reproducción en dos dispositivos a la vez , en la misma o diferente ubicación. Es decir, si compartes la cuenta, puedes pagar menos de 50 euros y disfrutar de todo el contenido.

, en la misma o diferente ubicación. Es decir, si compartes la cuenta, puedes pagar menos de 50 euros y disfrutar de todo el contenido. Si optas por esta oferta anual, te ahorrarás dos meses de suscripción.

Un plan todavía más barato, si tienes bono cultural joven

Un plan todavía más barato, si tienes bono cultural joven / Cortesía

Puedes disfrutar de todo el contenido del plan anual (un estreno de cine al día, series originales, cada jornada de La Liga Hypermotion, el mejor de la Champions, el mejor partido de cada jornada del US Open, Wimbledon...), pero con una tarifa de 39 euros al año. Es decir, puedes disfrutar de esta oferta que te permitirá ahorrar hasta el 67%.

Cómo disfrutar de la temporada 2026/27 (y mucho más) al mejor precio

Cómo disfrutar de la temporada 2026/27 (y mucho más) al mejor precio / Cortesía Movistar Plus

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La temporada 2026/2027 promete emociones fuertes para los aficionados del CD Castellón y del CD Eldense. Con la lucha por el ascenso en juego desde la primera jornada, cada partido puede marcar la diferencia y ningún seguidor quiere perderse los momentos decisivos del curso.

El abono seguirá siendo la mejor forma de animar a tu equipo desde la grada, pero la temporada no termina cuando juega lejos de casa. Si quieres seguir todos los partidos del CD Castellón y del CD Eldense como visitantes, vivir la pelea por el ascenso jornada tras jornada y disfrutar, además, de grandes citas de LALIGA EA SPORTS, la Champions League, la Premier League, el mejor tenis, cine y series, la suscripción anual de Movistar Plus te permite tenerlo todo en un único lugar durante doce meses.

Por 99,90 euros al año (con un ahorro equivalente a dos meses respecto al pago mensual) podrás acompañar a tu equipo durante toda la temporada sin perderte ni un solo encuentro de LALIGA HYPERMOTION. Una forma de seguir cada gol, cada desplazamiento y cada jornada decisiva, estés donde estés.

Porque la temporada se vive mucho más allá del estadio. Y cuando empiece a rodar el balón, tener acceso a toda la competición puede marcar la diferencia entre enterarte del resultado… o vivir cada partido como si estuvieras allí.

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