El escolta ucraniano Max Shulga, nuevo jugador del Real Madrid

El Real Madrid hizo oficial el fichaje del escolta ucraniano, MaxShulga, que firma por dos temporadas con el conjunto blanco, una operación que estaba cerrada desde hacía algunas semanas aunque no se ha hecho oficial hasta este viernes. El ucraniano contará como cupo al heber vivido en España unos años, por lo que conoce la realidad

Shulga, con once años, estuvo en el Colegio Leonés de dicha ciudad y por la madrileña de Torrelodones, donde pasó por la Escuela de Excelencia de Baloncesto. Después de esto se marchó a Estados Unidos a completar su formación, tanto académica como deportiva, y ahora, tras su paso por diversos equipos, entre ellos los Boston Celtics, llega al Madrid para aportar su talento en el juego exterior del conjunto de Pedro Martínez.

Que no ocupe plaza de extranjero es importante pensando en los cupos. El Madrid cuenta con Tavares, Abalde, Llull, Hezonja y el recién llegado Jaime Pradilla. Así que esa inquietud quedaría completamente solventada.

Base escolta de 1,98

Shulga se trata de un base-escolta de 1,96 metros con capacidad para no sólo lanzar desde fuera sino hacer jugar y decidir de cara al aro poniendo el balón en el suelo. A nivel profesional sólo le hemos visto en Boston Celtics, donde el verano pasado firmó un contrato dual; ha participado, sobre todo, en el equipo de desarrollo, Maine, durante esta pasada campaña. Antes estuvo en dos universidades, Utah State de 2020 a 2023 y Virginia Commonwealth de 2023 a 2025.

Su aportación al conjunto blanco no será desde la titularidad sino de apoyo a los directores de juego como Andrés Feliz y Facundo Campazzo en la dirección, mientras que tendrá que ganarse minutos con otros integrantes de la plantilla como Maledon como combo, Abalde y Llull más por fuera, etc.

Se espera que cumpla un papel parecido al de Gabrielle Procida con Scariolo el año pasado, que se vaya integrando al conjunto blanco y que pueda aportar los minutos necesarios para dar aire a los titulares aunque con la idea que vaya creciendo con sus compañeros alrededor.

Max Shulga pasó por los Celtics con un contrato dual. / NBA

En la G-League

Shulga pasó la mayor parte de la temporada 2025-26 con los Maine Celtics en la NBA G League, donde promedió 15.7 puntos, 4.4 rebotes y 6.7 asistencias por partido. También disputó 11 partidos con Boston en la NBA.

Este base de 1.93 metros ingresó a la NBA como la selección número 57 del Draft de la NBA de 2025. Originalmente fue seleccionado por los Orlando Magic antes de que Boston adquiriera sus derechos.

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Antes de convertirse en profesional, Shulga jugó cinco temporadas en el baloncesto universitario, primero con Utah State y luego con VCU. En su última temporada en la NCAA, promedió 15.0 puntos, 5.9 rebotes, 4.0 asistencias y 1.8 robos por partido.

Fuente: Sport