Los partidos de liga del Horneo Alicante los emitirá Asobal TV

Duda resuelta. Tras la extinción de LaLiga+, plataforma que emitía, entre otras competiciones, todos los partidos de la máxima categoría del balonmano nacional la pasada campaña, nace ahora Asobal TV, una nueva herramienta para acercar este deportes a sus aficionados. La nueva operadora surge con tres objetivos: facilitar el acceso a los seguidores, ampliar la visibilidad de la competición y reforzar la presencia de sus clubes y patrocinadores.

Para el Horneo Alicante, esta modalidad de streaming representa también "una oportunidad para seguir creciendo, de elevar su atención mediática y reforzar el vínculo con su masa social" en una temporada especialmente importante para el proyecto alicantino, la segunda consecutiva en la élite.

Todos los partidos disponibles

Asobal TV retransmitirá todos los encuentros de la Liga Nexus Energía 2026-2027. La plataforma contará además con contenidos audiovisuales adicionales, combinando propuestas de acceso abierto con contenidos exclusivos para suscriptores. De esta manera, según sus impulsores, "la competición contará con un nuevo escaparate para llegar a públicos que todavía no siguen habitualmente el balonmano profesional".

Cartela con el anuncio del lanzamiento de la plataforma en streaming Asobal TV. / Asobal

La plataforma, a la que también se puede acceder desde la página oficial de la competición, estará disponible inicialmente solo a través de su web y, próximamente, ampliará su oferta de acceso a uso aplicaciones móviles para dispositivos Android e iOS y la visualización de contenidos en televisión a través de Chromecast y de AirPlay a fin de poder copar todo el espectro de ocio multimedia.

Descuento para los abonados del Horneo

El precio general de la suscripción anual será de 49,99 euros, mientras que el plan mensual tendrá un coste de 5,99 euros. Sin embargo, hasta el 10 de septiembre estará disponible una promoción de lanzamiento que permitirá a cualquiera que lo desee contratar el plan anual por 29,99 euros utilizando el código ASOBALTV2627 en el momento de tramitar la suscripción.

Además, los abonados del Horneo Alicante dispondrán de una rebaja todavía mayor. Los socios del club alicantino podrán acceder a un código exclusivo que permitirá contratar Asobal TV durante toda la temporada por 23,99 euros. Esta tarifa permitirá disfrutar de todos los partidos de liga. Dicho código se lo proporciona el club a los ya abonados que lo requieran y se lo dará a los nuevos en el momento de darse de alta su pase de temporada.

Condiciones de suscripción a la plataforma Asobal TV la próxima temporada. / INF

Mayor visibilidad para todos

La creación de esta nueva plataforma online también supone una nueva oportunidad para aumentar la proyección del Horneo Alicante, que podrá mostrarse fuera de la ciudad, en todo el mundo, a través de ella. Al mismo tiempo, las retransmisiones y los nuevos contenidos audiovisuales contribuirán a incrementar el retorno de visibilidad para los patrocinadores del club, generando nuevos espacios y oportunidades para conectar las marcas con la audiencia del balonmano profesional.

Es, por tanto, una apuesta por centralizar su oferta audiovisual en una plataforma propia y facilitar el acceso de los aficionados a la competición. La iniciativa pretende "incrementar la audiencia del balonmano español, potenciar la visibilidad de los clubes y generar un espacio de referencia para el consumo de contenidos relacionados con este deporte", explican desde el operador.

A Horneo Alicante esta iniciativa le llega en un momento de transformación y crecimiento para facilitar su deseo de consolidar su nuevo proyecto deportivo e institucional entre los mejores de España. "Será una nueva ventana para que el Horneo siga creciendo, llegue a más aficionados y proyecte el nombre de Alicante dentro del balonmano profesional", indican desde la entidad que preside Pepe Sánchez, su fundador y dueño de la panificadora que da nombre al equipo.

¿Cómo contratar Asobal TV?

La plataforma online tiene previstos diferentes planes y descuentos para los interesados en contratarla. Para poder formalizar la suscripción y acogerse a las diferentes rebajas solo hay que pinchar en este enlace.

► Plan mensual: 5,99 euros.

► Plan anual: 49,99 euros.

► Oferta de lanzamiento: 29,99 € empleando en el momento de formalizar el pago online el código ASOBALTV2627, disponible hasta el 10 de septiembre de 2026.

► Oferta para abonados del Horneo: 23,99 € al año mediante el código promocional que facilitará el club más adelante.

Pepe Sánchez (d), dueño y presidente del equipo, posa junto a Abraham Rochel, director general. / Héctor Fuentes

Además, para facilitar el proceso de suscripción y resolver cualquier duda relacionada con la nueva operadora de retransmisión de los partidos de la Liga Asobal, se ha puesto a disposición de los interesados un canal de comunicación y consulta al que se accede a través de este enlace.

El proceso para darse de alta se ha simplificado para conseguir que sea accesible al mayor número de usuarios posibles y es el siguiente:

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