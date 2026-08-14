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Primer test de preparación del Horneo Alicante: duro triangular en Benidorm

El conjunto de Roi Sánchez prueba la evolución del nuevo proyecto frente al local Servigroup y los noruegos del Viking Bergen

El entrenador del Horneo da instrucciones durante una sesión de preparación en Alicante.

El entrenador del Horneo da instrucciones durante una sesión de preparación en Alicante. / EÓN

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Pedro Rojas

Pedro Rojas

Alicante

Primera prueba estival para el Horneo Alicante, una muy exigente, la que afronta este mismo fin de semana en Benidorm. Allí, el conjunto de la capital participa en el Torneo Internacional Handball 2026, una cita triangular que reunirá desde este viernes, 14 de agosto, hasta el domingo 16 al Servigroup, el bloque de Roi Sánchez y el conjunto noruego Viking Bergen Handball.

El trofeo de pretemporada supondrá el estreno competitivo para calibrar sobre la pista el trabajo realizado por el equipo de la capital durante las últimas dos semanas y media de puesta a punto. Después de una primera fase centrada exclusivamente en sesiones de ejercicios físicos y tácticos sin competencia, el cuadro alicantino afronta ahora dos amistosos en los que va a medir su evolución y la cohesión del grupo. Lo hará frente a oponentes de entidad. Contra ellos pondrá en práctica los conceptos sobre los que se está construyendo su nuevo proyecto.

El debut llegará esta misma noche, a las 20:00 horas, con un duelo de máxima exigencia frente al conjunto local, el Balonmano Servigroup Benidorm, de División de Honor Plata. El sábado, de nuevo a las 20:00 horas, el Horneo se enfrentará al Viking Bergen Handball, de la máxima categoría noruega y referente europeo. El triangular se cierra el domingo con el envite entre el nórdicos y benidormenses.

Todos los partidos se jugarán en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, con entrada gratuita, por lo que los aficionados dispondrán de una nueva oportunidad para disfrutar del balonmano de máximo nivel y acercarse a los equipos durante su preparación para la temporada 2026-2027.

"Más que dos partidos"

Para el Horneo, esta cita representa mucho más que dos amistosos de pretemporada. Será la primera oportunidad de trasladar a la competición el trabajo desarrollado durante estas primeras semanas y comenzar a comprobar la evolución de un equipo que afronta su segunda temporada en la Liga Nexus Asobal.

"Tenemos muchas ganas de jugar. Llevamos dos semanas y media trabajando y prácticamente todo ese tiempo ha sido de entrenamientos, así que llega el momento que estábamos esperando: ponernos a prueba y competir", explica el técnico del Horneo, Roi Sánchez.

El entrenador destaca además la importancia de enfrentarse ya a rivales de nivel para comenzar a identificar los aspectos que el equipo debe seguir mejorando: "Tenemos muchas ganas de empezar a mostrarnos como equipo frente a rivales, de ver cómo trasladamos a la pista todo lo que estamos trabajando y de comprobar en qué punto estamos. Es un torneo de preparación, pero para nosotros es una prueba importante porque nos va a permitir sacar muchas conclusiones".

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El Horneo afronta así un fin de semana diseñado para competir, seguir creciendo y empezar a mostrar sobre la pista las señas de identidad de su nuevo proyecto. Dos partidos que permitirán al equipo acumular minutos, recuperar sensaciones competitivas y continuar avanzando en su puesta a punto de cara al inicio de la Liga Asobal, el próximo 12 de septiembre, en el Pitiu Rochel.

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