María Pérez y Paul McGrath se exhiben para lograr dos oros en media maratón

La marcha al rescate por enésima ocasión. España logró sendas medallas de oro en la media maratón de marcha en los Europeos de Atletismo de Birmingham con María Pérez y con Paul McGrath como protagonistas, mientras que Miguel Ángel López va camino de otro podio y Raquel González sueña con el bronce en la maratón femenina.

En un auténtico despropósito de European Athletics con las cuatro pruebas simultáneas en un circuito con una zona en obras, la especialidad fetiche del atletismo español aupó a la delegación de la decimosexta a la séptima plaza en el medallero. Vamos, una situación similar a la vivida en los Mundiales de Budapest'23 con los dos oros de María Pérez y los dos títulos de Álvaro Martín. O en los Juegos de Río, con el oro de ambos en el relevo, la plata de la de Orce y el bronce del de Llerena.

De salida, la italiana Antonella Palmisano impuso un ritmo sostenido que fue limpiando la prueba con María Pérez a su estela. El dúo de amigas cubrió el quinto mil en 22.42 (a 4:32 el kilómetro), aún con la compañía de las españolas Antía Chamosa y Aldara meilán, la italiana Alexandrina Mihai, las francesas Clémence Beretta y Pauline Stey más una Lyudmila Olyanovska que empezó a hacer la goma hasta que en el ocho (35:34) se quedaron solas las dos favoritas.

Como el león que espera agazapado hasta ver a su presa madura, la granadina tomó la cabeza ahí y, del 4:20 que marcó la italiana entre el 6 y el 7, pasó a un 4:14 entre el 8 y el 9 que descolgó a la defensora del título. La tetracampeona universal, que se puso a marchar junto al laureado Miguel Ángel López (maratón), rompió definitivamente la prueba con un 4:11 de parcial entre el 10 y el 11. Por ahí la aventajaba en 13 segundos a la transalpina.

Aprovechando a Miguel Ángel López como 'liebre', María Pérez seguía disfrutando por un circuito infame y en el km 15 (1:04.45) ya tenía 37 segundos de renta sobre Palmisano, con Aldara Meilán y Antía Chamosa fuera de las plazas de finalista. Era una exhibición en toda regla, como la que ofreció en los citados Mundiales de Budapest o el año pasado en Tokio'25.

La de Orce batió el récord mundial con 1h:30.06 y llegó con rabia, con un gesto que empieza a ser ya historia del atletismo. Mihai aguantó con dos paletas rojas casi un minuto después (1h:31.04) y Lyudmila Olyanovska cerró el podio con 1h:31.07. La debutante Aldara Meilán fue novena (1h:34.53) y Antía Chamosa, doudécima (1h:35.33).

Como si de un reloj se tratase, la media maratón masculina se rompió también a los nueve kilómetros (36.50) con un imperial Paul McGrath como protagonista. Hasta entonces, sus compatriotas Diego García y Álvaro López se habían mantenido en el grupo principal, junto a los italianos Francesco Fortunato y Andrea Cosi o el sorprendente irlandés David Kenny.

Plata hace dos años en Roma y bronce en el pasado Mundial de Tokio, el discípulo de Alejandro Aragoneses pasó del kilómetro anterior en 4:08 a tomar él los mandos con 3:54 entre el octavo y el noveno mil. Fue visto y no visto. Con 3:46 y 3:44 en los siguientes parciales. Al paso por el 15, el catalán acreditaba 59:47 y aventajaba en 31 segundos a un quinteto del que se habían descolgado los otros dos españoles.

Sin avisos, McGrath llegó a gozar de 31 segundos de ventaja sobre el italiano a seis km del final a ver cómo se le acercaba a 21 en el km 19 (1h:15.20) y 16 en el 20 (1h:19.13), pero no parecía en condiciones de poner en peligro el primer gran oro del barcelonés. Tenía el título en sus manos y en la última curva vio la diferencia para conjugar un sufrimiento extremo con la alegría del deber cumplido.

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Paul McGrath tan solo respiró en la última recta para romper la cinta en la llegada con 1h:23.23 y batir el récord de España, seguido por los italianos Francesco Fortunato (1h:23.36) y Andrea Cosi (1h:23.49). La cosecha de la media maratón masculina la completaron Álvaro López con la séptima posición (1h:25.25) y el bimedallista continental Diego García (1h:25.41).

Fuente: Sport