Quim Domènech, vicepresidente de DAZN: "Hemos entendido que la gente quiere disfrutar de los eventos en cualquier momento, lugar y dispositivo"

Quim Domènech Puigbó (Sabadell, 30 de octubre de 1984) es vicepresidente ejecutivo global de contenido de DAZN. Después de que la plataforma de streaming asumiera el reto de ofrecer el Mundial-2026, se enfrasca en el inicio de otra temporada futbolística con una oferta deportiva que ha multiplicado.

¿El Mundial fue el examen definitivo para DAZN?

El examen ya lo veníamos pasando desde que nos quedamos los derechos de la Fórmula 1, la Liga y hemos ido adquiriendo más derechos de otros deportes en España.

Pero el Mundial más grande, en tres países…

El Mundial de Clubs del verano anterior fue una prueba de fuego. Marcó un antes y un después porque era un torneo para todo el mundo y era importante hacerlo bien. A nivel estatal sí es cierto que nos ha situado claramente en el centro. En la Liga compartimos partidos con Movistar, y en el Mundial sabíamos que todas las miradas recaían sobre nosotros y había que entregar un buen producto.

Quim Domènch, en el Metlife Stadium de Nueva Jersey, durante el Mundial. / DAZN

¿Qué balance han hecho?

Este ha sido el reto máximo y nos ha ido muy bien, con el apoyo de Mediapro como compañero de viaje con la producción, la elección de narradores, comentaristas, el nivel de las presentaciones, el sentimiento que ha habido, el feed back que hemos recibido…

¿Sirve el paralelismo de haber quedado campeones como España?

Sirve el paralelismo. Hemos quedado campeones como España. El equipo que han liderado Eugenio Blanco y Pablo Pinto ha sido brutal, el esfuerzo ha triunfado. El hecho de que España haya conquistado el título también contribuye a que el recuerdo sea mejor, porque las emociones han ido conectadas a esta experiencia única que hemos vivido.

"Sirve el paralelismo: hemos quedado campeones como España. El equipo que han liderado Eugenio Blanco y Pablo Pinto ha triunfado"

Gavi y Lamine Yamal, con el trofeo del Mundial. / AFP7 vía Europa Press

¿Cuánta gente se ha ocupado de cubrir el evento?

No sabría decir cuántas personas, porque se crearon equipos especiales en el tramo final para seguir a las selecciones principales. Procuramos que en todos los estadios con partidos cruciales hubiera gente de DAZN. Aunque sabíamos que compartíamos con Televisión Española los partidos de España y daba en abierto un partido, ha habido mucha gente que ha apostado por nosotros.

¿Están contentos con el tono de los narradores?

Hemos intentado combinar la gente que teníamos con expertos en fútbol internacional y exfutbolistas como Pepe Reina o Makelele, que nos han dado el punto de vista que nos faltaba. Hemos encontrado la fórmula con determinados perfiles.

¿Será el mismo para LaLiga?

Hemos fichado a Jaume Naveira para DAZN. Gente que ha estado en el Mundial continuará con nosotros para cubrir las ligas francesa, portuguesa y de Países Bajos.

La presentación del Mundial 2026 en DAZN, con Quim Domènech liderando el acto. / DAZN

¿Sale a cuenta tener tantas ligas?

El Mundial ha servido para conectar con todos los fans del fútbol. Ofrecer estas ligas y al precio que tenemos ayudará mucho a que la gente continúe enganchada a DAZN. Es lo que queríamos, que la gente que nos descubriera se quedara con nosotros.

¿Compensa comprar los derechos de la liga portuguesa y la holandesa?

No hay que mirarlo como algo aislado, sino como parte de la oferta completa.

Owen Wijndal, del Ajax, celebra un gol de la Conference League. DAZN emitirá partidos de la Eredivise, la liga neerlandesa. / OLAF KRAAK / EFE

"El Mundial ha servido para conectar con todos los fans del fútbol. Es lo que queríamos, que la gente que nos descubriera se quedara con nosotros"

A lo que se suma la Liga de las Naciones de selecciones, amistosos...

Tenemos todo el fútbol internacional, y es una realidad. El CEO de España y Portugal, Óscar Vilda, creía que esta apuesta sería un éxito y lo ha demostrado. DAZN España está creciendo a un ritmo brutal gracias a Óscar. Yo he estado coordinando un proyecto global con los derechos del Mundial en España, Italia y Japón, y el mayor éxito ha sido en España. En los países donde no teníamos derechos hubo la figura de un creador de contenidos que representaba a cada una de las 48 selecciones.

¿Con cinco encuentros por jornada y el sexto en abierto en España, llegarán un día a tenerlos todos?

En el contexto de todos los eventos que tenemos, de tantos deportes, con el básquet, el fútbol americano, coches, motos, etcétera, nuestra oferta es brutal.

¿Sale a cuenta entre el pago de derechos y los abonados?

Sí, sí, Óscar Vilda ha dado un impulso a DAZN España que ha hecho que sea rentable.

"En el contexto de todos los eventos que tenemos, de tantos deportes, con el básquet, el fútbol americano, coches, motos, etcétera, nuestra oferta es brutal"

Quim Domènech, durante la presentación de la programación del Mundial. / DAZN

¿15 euros por el pack futbolístico es un regalo?

Estos precios, para cualquier aficionado al deporte, son competitivos. Entendiendo la situación de cada persona y sus percepciones, son precios más que competitivos.

¿Creen que han llegado al público joven?

Somos nativos digitales y los hábitos de consumo están cambiando: la gente quiere disfrutar de los eventos en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo, en directo o a la carta, con resúmenes largos o cortos. DAZN lo ha entendido desde el primer día. Tendemos a ofrecer una experiencia cada vez más personalizada que la televisión convencional no te da.

¿Cuál es el deporte con más seguimiento? ¿Qué competición le ha sorprendido?

Con el Mundial ha entrado un público muy futbolero aunque nos habíamos consagrado como la casa del motor con el Fórmula 1 y el Mundial de motos, que esperamos que sigan muchos años más. En el fútbol tenemos la Segunda Divisón y la Primera Federación, también el básquet. Es difícil que haya un aficionado de verdad al deporte y no tenga DAZN. Me parece imposible. No imagino que haya un verdadero aficionado al deporte que no esté abonado a DAZN.

Quim Domènech, en un estadio del Mundial-2026. / DAZN

¿Cuántos abonados tienen?

Es confidencial la cifra, no la exponemos. Sí puedo decir que la curva de crecimiento que hemos experimentado no entraba en las previsiones más optimistas.

¿Qué le falta a DAZN si le falta algo?

Nada. Lo que necesitamos es consolidar lo que ya tenemos, mantenerlo en el tiempo y mejorarlo y personalizando más el producto.

"Es difícil que haya un aficionado de verdad al deporte y no tenga DAZN. Me parece imposible. No imagino que haya un verdadero aficionado al deporte que no esté abonado a DAZN"

El piloto Marc Márquez acompañado por el CEO de DAZN España, Óscar Vilda y el presidente de la LFP, Javier Tebas. / Daniel González / EFE

"Somos nativos digitales y los hábitos de consumo están cambiando: la gente quiere disfrutar de los eventos en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo, en directo o a la carta, con resúmenes largos o cortos. DAZN lo ha entendido desde el primer día"

Se sienten cómodos siendo un canal de deportes…

Tendemos a deportes y entretenimiento porque hay un plan de contenido en redes para que haya más contenidos sociales dentro de la aplicación. Estamos desarrollando un producto para que aquellos que no quieren pagar tengan una oferta variada y gratuita totalmente.

No se encaminarán a la programacion convencional de una cadena de televisión...

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Lo veo lejano. Siento que el deporte tiene de por sí mucha fuerza, tiene muchas historias potentes para dar, sean en contenidos cortos, verticales o documentales. Tenemos una sección de noticias en la aplicación. Creemos en la actualidad, pero de una manera diferente que la tradicional de un programa informativo.