Covirán Granada, Estudiantes y Amics Castelló, rivales de pretemporada del HLA Alicante

El HLA Alicante lo tiene todo previsto. El regreso de Pedro Rivero al banquillo y su presentación oficial funcionan como punto de partida oficioso para la temporada 2026-2027, la octava consecutiva en la segunda categoría nacional. Parte con un solo objetivo: alcanzar las eliminatorias de "play-off" para, desde ahí, convertirse en uno de los dos clubes que salten a la ACB al final del curso.

Para que eso suceda tendrá que acabar entre los nueve primeros clasificados. Si es campeón de la fase regular, ascenderá de manera automática; pero si no, estará obligado a superar una eliminatoria al mejor de cinco partidos y, después, una final a cuatro en sede única. El horizonte no es sencillo, en gran medida porque la rivalidad es máxima, con muchos clubes con pasado en la élite compartiendo competición, entre ellos el recién descendido Covirán Granada. El colista de la última edición de la Liga Endesa será el oponente invitado por el Lucentum para su partido de presentación, fijado el 12 de septiembre, sábado, a las 19:00 horas.

Este será uno de los cuatro amistosos programados por la dirección deportiva antes de enfrentar el estreno liguero, que será el 26 de ese mismo mes, también sábado, a las 20 horas, frente a uno de los que parte como favoritos para terminar muy arriba, Fuenlabrada. Este curso, el cuarto en la historia de la entidad que parte con Rivero en el banquillo, que vive ahora una tercera etapa en Alicante tras la experimentada primero como jugador primero y como entrenador, después. El técnico segoviano es el último que ha logrado subir de categoría a la franquicia lucentina.

El HLA Alicante disputará cuatro encuentros preparatorios antes de que arranque el campeonato:

► Amics Castelló (2ª FEB): 2 de septiembre (miércoles), en el pabellón Ciutat de Castelló, a las 19:00 horas

► Movistar Estudiantes (1ª FEB): 5 de septiembre (sábado), en Alicante en horario y escenario por determinar. Abonados gratis.

► Covirán Granada (1ª FEB): 12 de septiembre (sábado), en el Centro de Tecnificación, a las 19:00 horas. Abonados gratis.

► Covirán Granada (1ª FEB): 19 de septiembre (sábado), en el Palacio de los Deportes de Granada, a las 19:00 horas.

Programa de partidos amistosos del HLA Alicante en el mes de septiembre. / FLBA

A lo largo de la campaña, que oficialmente comienza el 29 de septiembre para el Lucentum, el conjunto de Pedro Rivero deberá enfrentarse contra los siguientes rivales en una fase regular de 34 jornadas:

Alimerka Oviedo Baloncesto

Grupo Alega Cantabria

Bueno Arenas Albacete

Grupo Ureta Tizona Burgos

Caja Rural CB Zamora

Hestia Menorca

Cajasol Coto Córdoba

Insolac Caja 87

Club Ourense Baloncesto

Inveready Gipuzkoa

Covirán Granad

Fibwi Mallorca Básquet Palma

Movistar Estudiantes

Flexicar Fuenlabrada

Palmer Basket Mallorca Palma

Gran Canaria CB

Súper Agropal Palencia

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Con la plantilla cerrada hace varias semanas, con casi la totalidad del plantel nuevo y una mayoría de integrantes que son una incógnita para el gran público, el HLA Alicante, que arranca su undécima campaña seguida vinculado al grupo hospitalario como patrocinador principal, tiene ante sí el reto mayúsculo de devolver a la ciudad al selecto club de las 18 franquicias que comparten espacio en la élite nacional, un lugar de privilegio en el que el Lucentum no está desde 2012, cuando renunció a su plaza por falta de liquidez pese a haber finalizado la temporada regular octavo. De lo que sucedió después, caída a los infiernos, extinción, refundación institucional y resurrección deportiva, Pedro Rivero tiene mucha responsabilidad, pero solo de lo bueno... que siga.