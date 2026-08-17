El Horneo Alicante gana el triangular de Benidorm

Difícil empezar mejor a testar el trabajo de pretemporada. El Horneo Alicante se adjudica el Torneo Internacional Handball 2026 ganando sus dos partidos, primero al anfitrión en Benidorm (21-29) y después al Viking Bergen, de la máxima categoría noruega, por un arrollador 40-24. La reacción en la segunda parte y la mejora general de todo el equipo tras la reanudación, permitió a los hombres de Roi Sánchez imponerse de manera incontestable al competitivo conjunto nórdico, que acusó en exceso el calor reinante en la cancha.

El examen de la Marina Baixa debía servir para calibrar la evolución física y táctica del nuevo proyecto, que parte con un solo objetivo esta temporada: sellar cuanto antes la permanencia en la Liga Asobal. El preparador del equipo alicantino valora de forma muy positiva el desempeño de sus hombres en el Palacio de Deportes l'Illa durante el triangular, subrayando la capacidad de reacción mostrada ante la escuadra de Bergen.

"En la primera parte nos ha costado encontrar nuestro ritmo y no hemos estado tan sólidos como queríamos en defensa, pero en la segunda hemos dado un paso adelante. Hemos mejorado mucho atrás, hemos recuperado balones y eso nos ha permitido correr y abrir diferencias en el marcador", ha señalado el entrenador gallego.

Roi Sánchez ha destacado, además, la importancia de estos primeros enfrentamientos amistosos para seguir construyendo el equipo. "Son dos partidos que nos vienen muy bien para seguir creciendo. Hemos podido probar muchas cosas, repartir minutos y ver en qué aspectos estamos bien y en cuáles tenemos que seguir trabajando. Nos vamos con dos victorias, pero sobre todo con muy buenas sensaciones y con muchas ganas de seguir mejorando", añadió el técnico vigués tras recoger el trofeo.

Sánchez ha remarcado el valor de esta cita estival en la capital turística como primera evaluación "competitiva" del Horneo después de varias semanas de preparación en el Pitiu Rochel. "Ha sido la primera vez que nos hemos visto compitiendo de verdad y creo que el equipo ha respondido bien. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero estos dos partidos nos animan en nuestro avance", valora el preparador gallego.

Dos MVP en dos partidos

El rendimiento general del equipo tuvo reflejo en las distinciones individuales. El guardameta Pau Guitart fue elegido MVP en la inauguración del torneo, frente al Servigroup Benidorm, mientras que el jugador más valioso del envite contra el club nórdico fue Adrián Sánchez, protagonista de la reacción contra el Viking Bergen. Iván Montoya, en su recién estrenada condición de capitán, fue el encargado de recoger el trofeo que acredita al Horneo como ganador del Torneo Internacional Handball 2026.

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El conjunto de la capital vuelve esta semana a las sesiones matinales en el Pitiu Rochel para seguir apurando su preparación antes de iniciar su segunda aventura consecutiva en la élite nacional, que arrancará el próximo 12 de septiembre, en Alicante, con la visita del Bathco Torrelavega.