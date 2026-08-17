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El Intercity pierde a Pol Roigé por una rotura de ligamento cruzado anterior

El capitán del equipo de negro difícilmente llegará a jugar durante esta temporada

Pol Roigé, durante un partido de esta pretemporada con el Intercity.

Pol Roigé, durante un partido de esta pretemporada con el Intercity. / CFI

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Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

Primer contratiempo serio para el Intercity cuando todavía faltan tres semanas para el inicio de su temporada. El equipo de negro ha informado este lunes que su capitán Pol Roigé tiene roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lesión que dificilmente le permitirá llegar a competir en la 2026-2027.

La lesión del extremo llegó el pasado 7 de agosto, en un amistoso frente al Villarreal B. El barcelonés tuvo que retirarse del partido por unas dolencias en la rodilla y las pruebas médicas han confirmado el peor de los presagios: tiene roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y pasará por el quirófano.

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"Desde el CF Intercity queremos trasladarle todo nuestro apoyo y una pronta recuperación", traslada el equipo alicantino en su parte médico. Roigé llegó al Intercity en verano del 2021, en Segunda RFEF. Desde entonces, siempre ha estado ligado al Intercity. La 2026-2027 iba a ser su sexta temporada ligado al Intercity, club en el que ha vivido un ascenso (2021-2022) un descenso (2024-2025) y una cesión (al Antequera durante los primeros seis meses del 2025).

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