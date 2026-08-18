Daniela Blue Mira-Perceval, puntería alicantina en el "Princesa de Asturias"

El deporte alicantino sigue creciendo a pasos agigantados y ahora es turno del tiro olímpico, una disciplina que combina precisión y control mental donde se usa una arma de fuego o de aire para acertar tanto a blancos fijos como a blancos móviles. El nombre que ha escalado hasta lo más alto es el de Daniela Blue Mira-Perceval, una joven de 17 años que ya sabe lo que es levantar el trofeo "Princesa de Asturias" celebrado en Oviedo. Durante este verano se ha convertido en un orgullo para todo El Campello, pues el pasado 11 de julio logró un hito impresionante que le codea junto a las más grandes de un deporte que lleva afincado en los Juegos Olímpicos modernos desde Atenas 1896.

La campeona de El Campello, durante una competición. / INFORMACIÓN

Formando parte de una familia de tiradores, Daniela está empezando a asimilar lo logrado en Oviedo y no puede esconder la felicidad que lleva dibujando una sonrisa en su cara desde el momento en el que se colgó la medalla. "Para mí es muy importante porque es mi primera medalla de oro nacional. Era algo que buscaba desde hace mucho tiempo, entonces tiene un gran peso para mí. La verdad es que es bastante nuevo todo", pensaba la campeona del "Princesa de Asturias".

Los nervios también estuvieron presentes en la gran cita, pero las sensaciones fueron positivas desde el primer momento. Gracias a este triunfo, Daniela se ha consolidado como la actual número uno del ranking nacional en categoría juvenil de tiro olímpico confirmando una gran temporada en la que ha demostrado un crecimiento enorme. "Estuve bastante nerviosa porque veía que me estaba saliendo todo muy bien, pero la verdad es que no lo pasé tan mal como en otras ocasiones. Estar ahí arriba me genera muchísima ilusión porque el año pasado era la sexta en el ranking. Ser la primera este año es una maravilla", opinaba Daniela Blue Mira-Perceval.

Daniela, junto a su hermana Irlanda, después de una competición. / INFORMACIÓN

Si su temporada se pudiese definir con una palabra, esta sería adaptación. Adaptación porque este ha sido su primer año residiendo en el Centro de Alto Rendimiento de Los Alcázares, en Murcia. Sobre esto, Daniela ha desvelado que al principio, como todo en esta vida, le costó bastante por el hecho de tener que acostumbrarse a un nuevo día a día, pero con el paso del tiempo se empezó a encontrar mucho más a gusto y ya cuenta los días para empezar su segunda temporada en el CAR.

Siempre es más reconfortante celebrar los éxitos junto a la familia, que son los que siempre están ahí apoyando de una forma incansable, pero en este caso, la campeona forma parte de un hogar y un ambiente muy ligado al tiro olímpico. "En mi casa practicamos este deporte mi padre, mi hermana y yo. Compartir esta pasión con mi familia es algo muy bonito porque hace que me lo pase de maravilla. En los viajes a las competiciones vamos todos juntos y prácticamente siempre que compito está mi hermana también y mi padre viéndome. Es algo que me genera mucha ilusión".

"Evidentemente, todo el mundo dirá que llegar a unas Olimpiadas es lo máximo, pero yo pienso que es mejor ir soñando poco a poco y paso a paso" Daniela Blue Mira-Perceval

Tras proclamarse campeona del "Princesa de Asturias" el siguiente reto ya está marcado en rojo en el calendario. Este será el Campeonato de España absoluto que se celebrará en diciembre, pero antes llegará la hora de la Copa del Rey de Jóvenes Promesas, una prueba que se llevará a cabo en Valencia el próximo mes de noviembre.

Sin dejar de tener los pies en el suelo durante ningún instante, el gran objetivo, como el de todos los deportistas, es llegar a unos Juegos Olímpicos. "Evidentemente, todo el mundo dirá que llegar a unas Olimpiadas es lo máximo, pero yo pienso que es mejor ir soñando poco a poco y paso a paso. Lo que más me importa ahora mismo es entrar en el equipo nacional y competir internacionalmente".

El oro en el "Princesa de Asturias" ya forma parte del pasado, sin embargo, la joven campeona de El Campello es consciente del largo camino que queda por recorrer. Después de ser la número uno nacional en su categoría y cerrar una temporada que ha certificado su proyección, Daniela Blue Mira-Perceval ya divisa los siguientes retos con la misma ilusión de siempre. Después de Valencia y la Copa del Rey de Jóvenes Promesas llegará el Campeonato de España absoluto, todo con el sueño de poder representar al equipo nacional y también de poder formar parte de unos Juegos Olímpicos.