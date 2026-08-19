De huir de la guerra a la portería del Real Madrid... pasando por Novelda

De huir de la guerra en Ucrania y refugiarse en Novelda a debutar con el Real Madrid de Mourinho. Es la historia de Ilia Voloshyn, un joven ucraniano que huyó de la guerra hace cuatro años. En abril del 2022, apenas dos meses después del inicio del conflicto, cogió una maleta y logró escapar de Dnipro, zona en la que se registraban misiles casi a diario. Tenía apenas 15 años y puso rumbo a España, dejando a su madre en Ucrania, para tratar de conseguir un futuro lejos de la guerra.

El destino quiso que Voloshyn, junto a varios compatriotas de su edad, encontraran en Alicante su refugio gracias a un tutor que le ayudó a escapar del horror de la guerra. Llegó a la ciudad de Novelda, más concretamente. Sin dominar el idioma y con apenas una maleta, fue rehaciendo su vida pese al importante cambio cultural que supuso para él. Y encontró su sitio bajo palos, en la portería del estadio de La Magdalena.

Voloshyn dio continuidad de la mano del Novelda Unión a su gran sueño: seguir formándose para convertirse en portero profesional. Pese a su corta edad, el gran nivel que mostró desde el principio le hizo entrar de manera directa al Juvenil B, equipo en el que jugaba con gente de dos y tres años más que él. Y siguió despuntando hasta pasar a formar parte de la dinámica del primer equipo.

Voloshyn posa con los colores del Novelda Unión. / NOV

Durante su estancia en el Novelda Unión llegó incluso a ir convocado con Ucrania sub-16. Su elevada estatura (mide 2,01 metros) y su gran juego con los pies destacaban en un chico que apenas comunicarse con sus compañeros. Eso sí, era muy superior técnicamente al resto. Sus condicones y su proyección hicieron que varios clubes de la zona se fijaran en él... pero dio el salto a Madrid en apenas unos pocos meses.

Aparece el Real Madrid

El Rayo Majadahonda, equipo que ahora milita en Primera RFEF, detectó su talento y le invitó a probar con ellos. Fue en verano del 2023 cuando abandonó la provincia, dando sus primeros pasos en el fútbol español de la mano del Novelda Unión. En Majadahonda también despuntó desde bien pronto. Con solo 16 años se hizo con la portería del Juvenil A, que compite en División de Honor (máxima categoría) frente a los mejores equipos de la Comunidad de Madrid. Y precisamente gracias a ese escaparate, entró en juego el Real Madrid.

El club blanco fichó a Ilia en febrero del 2024, 22 meses después de que el guardameta aterrizara en Alicante. Además, en aquellos meses entre los distintos clubes por los que pasó Voloshyn colaboraron para poder pagar un billete y que su madre viniera desde Ucrania. Desde entonces, ya más adaptado a España, ha ido dando pasos en la cantera del Real Madrid, siempre mostrando su agradecimiento con los clubes que le dieron su primera oportunidad en la península. De hecho, hace dos veranos volvió a Novelda para estar presente durante el campus que celebra el conjunto noveldense con los más pequeños.

La oportunidad de Mourinho

Durante sus dos temporadas como futbolista del Real Madrid, Ilia ha ido creciendo dentro de la estructura a paso de gigante. Ha ido alternando en la portería del Juvenil A blanco con Javier Navarro, el otro gran proyecto de portero de la cantera madridista. Hace unos meses se proclamó campeón de la UEFA Youth League, además de la liga. También sigue en el radar de su país, ya que es internacional con el combinado sub-20.

Voloshyn, tras parar un penalti con el Juvenil A del Real Madrid. / RM

Pero la mayor experiencia de su incipiente carrera llegó el pasado domingo, en el Veltins-Arena de Gelsenkirchen (Alemania). José Mourinho le convocó para un amistoso de pretemporada frente al Schalke 04, completando la portería junto a Thibaut Courtois y a su compatriota Andriy Lunin. Pero el sueño no quedó ahí, ya que, con el partido ya definido, el técnico portugués decidió hacerle debutar con el primer equipo.

Noticias relacionadas

Apenas disputó cinco minutos, pero ya dejó muestras de ser un meta bastante seguro bajo palos, además de solvente con los pies. Fue un sueño cumplido para Voloshyn, aquel joven que hizo de Novelda su refugio de la guerra... y que ahora, con contrato hasta 2029, es uno de los canteranos con mayor proyección del Real Madrid.