El HLA Alicante de Rivero ya está en marcha

El nuevo HLA Alicante ya da sus primeros pasos. El conjunto lucentino ha completado este miércoles en el Centro de Tecnificación su primer entrenamiento oficial de la temporada 2026-27, con la mayor parte de la plantilla a disposición de Pedro Rivero.

El pistoletazo de salida de la pretemporada lo protagoniza un grupo renovado casi en su totalidad que empieza a conocerse en la pista y a integrarse de cara a este curso en Primera FEB.

Los internacionales llegan el 2 de septiembre

La primera jornada de trabajo ha contado, no obstante, con cuatro ausencias. Rafa Lisboa, Giorgi Korsantia, Tamenang Choh y Kristinn Pálsson se encuentran actualmente concentrados con sus respectivas selecciones nacionales y se incorporarán al grupo el próximo 2 de septiembre.

El cuerpo técnico afronta así las primeras semanas de preparación con el objetivo de comenzar a construir la identidad del nuevo HLA Alicante, incrementar progresivamente las cargas de trabajo y favorecer la adaptación de las nuevas piezas al sistema del técnico segoviano, que ya se pone manos a la obra en su regreso al banquillo alicantino.

Trabajo diario

La segunda etapa de Rivero, último artífice de un ascenso con el Lucentum, es una de las grandes novedades de la apuesta de la entidad alicantina, y viene acompañada con cierta expectación. El entrenador señaló en su presentación, la semana pasada, que el equipo debe crecer desde el trabajo diario. Asimismo, apostó por construir un conjunto competitivo, valiente y con una identidad reconocible en cada uno de sus partidos.

Con el primer entrenamiento ya culminado, el HLA Alicante se marca una primera misión, que es llegar en las mejores condiciones posibles al comienzo de la competición. Contará para ello con cuatro amistosos antes de iniciar la competición oficial.

Gill y Teague, en la sesión de trabajo de este miércoles. / HLA Alicante

El calendario de pretemporada arrancará el 2 de septiembre ante el Amics Castelló, de Segunda FEB, y continuará con dos compromisos en Alicante frente a Movistar Estudiantes, el día 5, y Covirán Granada, el 12. El último ensayo será una semana después, de nuevo ante el conjunto granadino, esta vez a domicilio.

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El estreno liguero llegará el sábado 26 de septiembre, a las 20 horas, frente al Fuenlabrada, uno de los equipos llamados a estar en la zona alta. El objetivo general de Rivero, sin embargo, es ir dando forma, desde el primer día, a un proyecto que pretende clasificarse de nuevo al "play-off" y, sin reservas, aspirar a lo más alto de la tabla.