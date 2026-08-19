Oficial: ¡Williams anuncia la renovación de Carlos Sainz!

Williams abrió la semana del regreso de la Fórmula 1 con la primera noticia en clave de mercado al anunciar la renovación de Alex Albon este lunes. El siguiente en ser confirmado ha sido Carlos Sainz. Su acuerdo, con estatus y salario de estrella, se ha hecho oficial en vísperas del Gran Premio de los Países Bajos.

El equipo británico ha conseguido mantener a su alineación de pilotos actual, tal como quería su team principal James Vowles, a pesar de la decepcionante temporada que están protagonizando y que ha supuesto un jarro de agua fría para todos después de acabar quintos en constructores el pasado año.

Antes del parón veraniego, Sainz se mostró muy crítico con el rumbo de Williams y aseguró que iba a tomarse las vacaciones para reflexionar sobre su futuro. Surgieron entonces fuertes rumores que le vinculaban a otras escuderías, especialmente a Audi, que en su día pujó por él cuando se confirmó su salida de Ferrari para dejar paso a Hamilton. Pero a la hora de la verdad, Sainz ha apostado por la continuidad.

Para convencerle Vowles le ha ofrecido un salario de campeón, que según publica el portal soymotor se situaría entorno a los 30 millones de euros por temporada. Para poner la cifra en perspectiva, hay que tener en cuenta que Carlos llegó a Williams con un contrato de doce millones y que este ascenso le permitiría percibir una cantidad similar a la que cobra su amigo Lando Norris, vigente campeón.

Además, Sainz se asegura una vía de escape al incluir en su contrato una cláusula de rendimiento del equipo similar a la que tiene firmada Max Verstappen con Red Bull y que daría libertad al madrileño para anticipar su salida de Williams en caso de que la escudería no cumpla con su plan de mejoras.

Acuerdo multianual

"Estoy encantado de anunciar que continúo mi trayectoria con la familia de Williams. Creo firmemente en las personas que forman este equipo, tanto en la fábrica como en los circuitos, así como en las inversiones y el duro trabajo que se están realizando entre bastidores. Tenemos lo necesario para cambiar las cosas juntos. Estoy tan comprometido como el primer día con ayudar a devolver a Williams al lugar que le corresponde, y espero seguir creando más recuerdos con el equipo", ha expresado Sainz, que este jueves ofrecerá una rueda de prensa con los medios españoles en Zandvoort para dar más detalles del acuerdo, multianual, firmado con Williams.

"Desde el momento en que se incorporó, el talento de Carlos al volante y su dedicación en la fábrica han sido extremadamente valiosos para este proyecto. Trabaja día tras día con sus ingenieros para encontrar cada milisegundo. Es un líder de este equipo y estoy encantado de que pueda ver todo lo que podemos conseguir mientras continuamos con la reconstrucción", ha señalado James Vowles.

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"No solo destacan su capacidad en carrera y su velocidad, sino también el trabajo que realiza entre bastidores en busca del máximo rendimiento. Carlos comparte la convicción y la ambición que tenemos en Williams y trabaja cada día para hacerlas realidad. Junto con Alex, realmente creo que tenemos una de las alineaciones más fuertes de la parrilla y un equipo capaz de luchar por cada ápice de rendimiento juntos", ha añadido el británico.

Fuente: Sport